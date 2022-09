De macacão branco, Gracyanne Barbosa exibe glúteos sem calcinha: ''Bumbum na nuca''

Musa fitness Gracyanne Barbosa esbanjou bumbum turbinado durante treino intenso e chamou a atenção

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) roubou a cena nesta quinta-feira, 08, ao ir treinar com um macacão branco. Sem roupa íntima por baixo, a influenciadora deu um show com suas curvas musculosas.

Nos registros publicados em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Belo (48) apareceu treinando os glúteos e chamou muita atenção ao exibi-los sem calcinha na roupa justíssima.

Fazendo exercícios para o bumbum, Gracyanne Barbosa impressionou com os músculos saltando no look colado ao corpo. Após fazer tanto esforço, ela acabou sofrendo um pouco com as dores na região e apareceu colocando as mãos no local.

"O que importa é que o bumbum está na nuca", brincou a musa fitness ao surgir apalpando o lugar "machucado" pelo treino.

Ainda nesta quarta-feira, 07, Gracyanne Barbosa mostrou que já tem uma admiradora em sua família: a neta. Em um vídeo treinando com a pequena, a famosa revelou que ela adora comer ovo e fazer outras coisas fitness.

Nos últimos dias, ao aparecer com outro macacão justíssimo para treinar os membros inferiores, a esposa do cantor Belo surpreendeu ao exibir celulites nos glúteos.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum molhado de suor após cardio

Recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao exibir suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado depois de realizar o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousadíssimo. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

