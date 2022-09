De calcinha e top, Gracyanne Barbosa choca web ao exibir músculos no pole dance

Musa fitness Gracyanne Barbosa ostenta corpão sarado e impressiona com flexibilidade durante aula de pole dance

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 10h32

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) deu um show e chamou atenção nas redes sociais na terça-feira, 06, ao compartilhar vídeo fazendo pole dance!

A famosa surgiu na aula da atividade e surpreendeu os seguidores com sua flexibilidade no registro publicado em seu perfil no Instagram.

Usando um look mínimo cor de rosa, com calcinha e top, a esposa de Belo (48) ostentou as curvas musculosas enquanto se pendurava na barra ao som de Anitta (29).

"Saudades que tô de polear. Que música boa", escreveu Gracyanne ouvindo Yo No Se, parceria da cantora brasileira com L7nnon e Maffio.

Nos comentários, os internautas ficaram perplexos com o show de Gra no pole dance e destacaram a evolução da influenciadora na prática. "Arrasa, show", "Maravilhosaaaa", "Parece uma obra de arte", "Parabénss!!! Delicadeza de Movimentos!!", "Sensacional", "Que evolução", "Ahhh eu fico babando com essa evolução", disseram.

Recentemente, Gracyanne e Belo surgiram dançando em vídeo ao lado de amigas durante passeio de barco em viagem à Portugal.

Confira o vídeo de Gracyanne Barbosa em pole dance ao som de Anitta:

Gracyanne Barbosa abre o jogo ao ser questionada sobre filhos

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre a possibilidade de aumentar a família com o marido, o cantor Belo. Nas redes sociais, ela respondeu para um fã que perguntou quando vem um bebê da estrela com seu marido. Sincera, a morena contou que tudo acontecerá na hora certa: “Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber...”, declarou ela. Então, Gracyanne refletiu que já tentou planejar o desejo de ter filhos, mas decidiu entregar nas mãos de Deus. “Antes eu fazia planos, colocava data, tempo, mas depois entendi que tudo acontece no momento certo. E quando Deus achar que é o momento para receber essa benção, será aceito com todo amor do mundo e claro que vou compartilhar tudo com vocês”, afirmou.

