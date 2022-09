Gracyanne Barbosa rebola ao lado de Belo em passeio de barco durante viagem

Gracyanne Barbosa surge dançando música de Felipe Amorim ao lado de Belo durante passeio de barco em Portugal

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 19h18

O casal Gracyanne Barbosa (38) e Belo (48) está curtindo viagem para Portugal e tem compartilhado registros com os seguidores nas redes sociais!

Neste sábado, 03, os dois surgiram aproveitando o dia de sol em Lisboa na companhia de amigos durante passeio de barco. No vídeo, publicado no Instagram, os famosos apareceram dançando em alto mar.

Com calça laranja coladíssima ao corpo e cropped marrom, Gracyanne ostentou o corpaço malhado ao rebolar muito na coreografia da música Gostosinha é ela, de Felipe Amorim, com o maridão e as amigas.

"Não sei porque achamos que a música falava: Olha a TETADINHA dela", disse Gra na legenda da postagem.

Na sexta-feira, 02, Belo publicou uma foto ao lado da amada Gracyanne e o corpaço dela chamou atenção da web. O casal surgiu coladinho e sorridente e o cantor aproveitou para se declarar: "Poder compartilhar meus dias com você é um privilégio! Te amo, tudão".

Gracyanne Barbosa dança com Belo em passeio de barco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa - (@graoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Pires (@belo)

Gracyanne Barbosa fala sobre planos de ter filhos com Belo

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na sexta-feira, 2, para responder algumas perguntas dos fãs. Ela abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionada sobre os planos para aumentar a família. A modelo confessou que já fez muitos planos para ter filhos com o marido, o cantor Belo, no entanto, afirmou que no tempo certo eles vão ter filhos. Ela ainda disse que quando engravidar vai compartilhar todos os momentos com os seguidores. "Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber...", afirmou a influenciadora digital.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!