Gracyanne Barbosa fala sobre planos de ter filhos com Belo: "Momento certo"

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi questionada por um fã e falou sobre os planos de aumentar a família

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 20h57

Gracyanne Barbosa(38) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para responder algumas perguntas dos fãs. Ela abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, e foi questionada sobre os planos para aumentar a família.

A musa fitness confessou que já fez muitos planos para ter filhos com o marido, o cantor Belo (48), no entanto, afirmou que no tempo certo eles vão ter filhos. Ela ainda disse que quando engravidar vai compartilhar todos os momentos com os seguidores.

"Quando vem um bebê aí?", perguntou uma seguidora. "Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber...", afirmou a influenciadora digital, que está em Lisboa, Portugal, com o marido, que está cumprindo uma agenda de shows.

E completou: "Antes eu fazia planos, colocava data, tempo, mas depois entendi que tudo acontece no momento certo. E quando Deus achar que é o momento para receber essa benção, será aceito com todo amor do mundo e claro, que vou compartilhar tudo com vocês", finalizou.

Confira a publicação de Gracyanne Barbosa sobre ter filhos:

Reprodução/Instagram

