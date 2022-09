De calcinha e sutiã, Gracyanne Barbosa ostenta corpaço todo suado

Musa fitness Gracyanne Barbosa esbanjou curvas saradas todas suadas após cardio e impressionou ao surgir quase nua

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 11h40

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) ostentou seu corpaço sarado todo suado após fazer seu cardio matinal nesta quinta-feira, 22. Logo de manhã, ela exibiu seus músculos na rede social e chamou muita atenção.

Na selfie ousada, a esposa do cantor Belo (48) surgiu apenas de calcinha e sutiã e impressionou ao exibir suas curvas torneadas bem molhadas.

"Bom dia", desejou ela. "Cardio", falou a famosa ao dizer que havia completado o exercício aeróbico do dia em casa.

Essa não é a primeira vez que a influenciadora fitness chama a atenção ao fazer selfie de seu cardio matinal. Nas última semanas, ela deu o que falar ao revelar estar sem calcinha ao abaixar a calça de ginástica.

Ainda nesta quarta-feira, 21, Gracyanne Barbosa mostrou como celebrou seu aniversário na academia e deu o que falar ao surgir fazendo um desafio se pendurando no personal trainer.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum suado após cardio

Nas últimas semanas, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado após o aeróbico.

É bom lembrar que tempos atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

