Caminhando com o marido, Maju Coutinho exibe boa forma em macacão de ginástica

De macacão fitness, Maju Coutinho esbanja boa forma ao surgir com o esposo em caminhada

A apresentadora do FantásticoMaju Coutinho (44) aproveitou o sol deste sábado, 20, para fazer uma caminhada com o marido, Agostinho Paulo Moura, com quem é casada desde 2009.

Discreta com sua vida pessoal, a jornalista raramente mostra os momentos de sua intimidade com o esposo, mas, dessa vez, foi possível ver um pouco do casal ao serem flagrados caminhando na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

De roupas de ginástica, os pombinhos apareceram se exercitando confortavelmente. A global roubou a cena ao surgir vestindo um macacão preto fitness.

Essa não é a primeira vez que a famosa é flagrada com o amado. Recentemente, ela foi fotografada exibindo seu visual com tranças em um passeio na companhia de Agostinho.

Veja as fotos de Maju Coutinho caminhando com o marido:

Fotos: JC Pereira/ AGNEWS

Maju Coutinho reflete sobre a atual fase de sua carreira: 'Estou muito satisfeita'

A responsabilidade de comandar a cobertura dos desfiles do Rio é gigante e Maju Coutinho sabe bem disso. Porém, em 2023, a jornalista segue a máxima de Zeca Pagodinho (64) e deixa a vida levá-la para onde for. “Aprendi com o povo do samba que a Sapucaí é um lugar encantado que comanda o ritmo da festa. Tudo que tiver que acontecer acontecerá do jeito que a Sapucaí quiser”, avisa Maju, em papo com a CARAS.

A relação de Maju com o Carnaval já é de longa data e se manteve intensa com a mudança da jornalista de São Paulo para o Rio. “Antes de me tornar jornalista, curtia os ensaios de algumas escolas de São Paulo na companhia de amigas e primas. Quando comecei a trabalhar como jornalista, passei a cobrir a folia paulistana. E há um ano, eis-me aqui, na Marquês de Sapucaí”, conta a jornalista, que tem a companhia de Alex Escobar (48), Milton Cunha (60) e Pretinho da Serrinha (45) na transmissão.

Para dar conta do recado, a organização se inicia muito antes da avenida, nas visitas aos barracões e nos rituais. “A preparação para a maratona carnavalesca é física, intelectual e espiritual. Cuido da saúde, principalmente da voz, com exercícios e alimentação balanceada. Pedi aos céus que os nossos caminhos estejam abertos para que possamos comunicar bem, fazendo jus ao trabalho exaustivo que cada escola teve para colocar o desfile de pé”, completa.

No fim do ano passado, Maju completou um ano à frente do Fantástico, e teve a oportunidade de entrevistar grandes ícones internacionais, como Viola Davis (57). Ela ainda assumiu mais um cargo de importância e destaque, seguindo os passos de outra grande estrela do jornalismo, Glória Maria, de quem nos despedimos no início deste mês. “Atuei como apresentadora, mas pude também explorar o meu lado repórter e entrevistadora. Eu amo entrevistar. Estou muito satisfeita. Determinadas responsabilidades são inerentes à posição de destaque que ocupo hoje. Eu as conheço e procuro cumpri-las sempre, mas respeitando meus limites, meu tempo, o cuidado comigo e com quem eu amo”, pondera.