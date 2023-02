Maju Coutinho reflete sobre a atual fase de sua carreira: 'Eu amo entrevistar. Estou muito satisfeita'

Com mais de um ano no comando do Fantástico, Maju Coutinho não se deixa abalar pela pressão

A responsabilidade de comandar a cobertura dos desfiles do Rio é gigante e Maju Coutinho (44) sabe bem disso. Porém, em 2023, a jornalista segue a máxima de Zeca Pagodinho (64) e deixa a vida levá-la para onde for. “Aprendi com o povo do samba que a Sapucaí é um lugar encantado que comanda o ritmo da festa. Tudo que tiver que acontecer acontecerá do jeito que a Sapucaí quiser”, avisa Maju, em papo com a CARAS.

A relação de Maju com o Carnaval já é de longa data e se manteve intensa com a mudança da jornalista de São Paulo para o Rio. “Antes de me tornar jornalista, curtia os ensaios de algumas escolas de São Paulo na companhia de amigas e primas. Quando comecei a trabalhar como jornalista, passei a cobrir a folia paulistana. E há um ano, eis-me aqui, na Marquês de Sapucaí”, conta a jornalista, que tem a companhia de Alex Escobar (48), Milton Cunha (60) e Pretinho da Serrinha (45) na transmissão.

Para dar conta do recado, a organizaçao se inicia muito antes da avenida, nas visitas aos barracões e nos rituais. “A preparação para a maratona carnavalesca é física, intelectual e espiritual. Cuido da saúde, principalmente da voz, com exercícios e alimentação balanceada. Pedi aos céus que os nossos caminhos estejam abertos para que possamos comunicar bem, fazendo jus ao trabalho exaustivo que cada escola teve para colocar o desfile de pé”, completa.

No fim do ano passado, Maju completou um ano à frente do Fantástico, e teve a oportunidade de entrevistar grandes ícones internacionais, como Viola Davis (57). Ela ainda assumiu mais um cargo de importância e destaque, seguindo os passos de outra grande estrela do jornalismo, Glória Maria, de quem nos despedimos no início deste mês. “Atuei como apresentadora, mas pude também explorar o meu lado repórter e entrevistadora. Eu amo entrevistar. Estou muito satisfeita. Determinadas responsabilidades são inerentes à posição de destaque que ocupo hoje. Eu as conheço e procuro cumpri-las sempre, mas respeitando meus limites, meu tempo, o cuidado comigo e com quem eu amo”, pondera.

O peso de ocupar esse espaço e lidar com o constante julgamento de parte do público não a paralisam e Maju busca equilíbrio para exercer sua função. “As mulheres sempre sofrem com imposições diversas da sociedade sobre a aparência e o comportamento. Tento não viver apenas atendendo às solicitações e urgências das outras pessoas. Trata-se de uma corda bamba, mas acho que a terapia, a espiritualidade e os verdadeiros amigos nos ajudam a fugir das armadilhas do mundo e do ego que querem exigir de nós voracidade, alta competitividade e pouco tempo de sossego”, pontua. “O que quero para minha vida e para o ano de 2023 vai na direção oposta a tudo isso. Vamos nessa, trabalhando, cuidando do nosso corpo, mente, alma e das nossas relações”, conclui a apresentadora global.

Fotos: GLOBO/PAULO BELOTE/JOÃO COTTA