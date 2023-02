Maju Coutinho recorda primeiro encontro com Gloria Maria: "Me abriu o portal para o mundo do possível"

A jornalista Maju Coutinho recordou uma foto com Gloria Maria, e falou sobre a importância da apresentadora em sua trajetória

Maju Coutinho (44) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Gloria Maria, que faleceu nesta terça-feira, 2. Ela estava internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer.

No Instagram, a apresentadora do programa Fantástico, da TV Globo, compartilhou uma foto em que aparece gargalhando ao lado da jornalista e recordou como se sentiu ao encontrá-la pela primeira vez. Além disso, Maju falou sobre como Gloria Maria foi uma grande referência para diversas mulheres negras e como foi importante vê-la ocupar lugares de destaque.

"Transe: 'estado de intensa abstração, de exaltação ou de absorção, através do qual alguém sente que transcendeu a realidade sensível.' Foi neste estado que entrei quando encontrei Glória Maria pessoalmente pela primeira vez", confessou ela.

Em seguida, Maju exaltou a apresentadora. "Eu estava frente a frente com a pessoa que me abriu o portal para o mundo do possível. Aquela presença negra, intensa e assertiva na maior emissora do país sinalizava para mim que era possível, era preciso, era também meu direito e de outros parecidos comigo ocupar lugares de destaque. Celebro aqui a existência dessa mulher que me ajudou a existir e a resistir", completou.

Causa da morte

A TV Globo emitiu um comunicado para lamentar a morte da jornalista e apresentadora Gloria Maria. A comunicadora estava internada em um hospital no Rio de Janeiro e partiu em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento que ela fazia deixou de fazer efeito nos seus últimos dias de vida.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

