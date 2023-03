TV / Novo visual

Maju Coutinho surge com novo visual em passeio com o marido

Apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho adere ao cabelo com tranças e exibe o visual em passeio com o marido no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 16/03/2023, às 16h49

Maju Coutinho exibe novo visual em passeio com o marido - Fotos: Dan Delmiro / AgNews