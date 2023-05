Bumbum de Gracyanne Barbosa surge encaixado na barra e chama a atenção

No pole dance, bumbum de Gracyanne Barbosa surge encaixado na barra e volume rouba a cena; veja

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chamou a atenção ao mostrar mais um momento no pole dance. Nesta sexta-feira, 19, a famosa marcou presença em um estúdio para praticar a atividade e impressionou ao surgir pendurada na barra de uma maneira diferente.

Com seu bumbum torneado encaixado na barra, a esposa do cantor Belo (49) roubou a cena no local ao esbanjar seu corpaço sarado com sensualidade.

Usando apenas um conjuntinho, Gracyanne Barbosa deixou à mostra suas curvas volumosas enquanto fazia o movimento para baixo.

Essa não é a primeira vez que a influenciadora impressiona com sua performance no pole dance. Recentemente, ela deu o que falar ao praticar os exercícios usando um look com shorts jeans tipo calcinha.

Leia também:Gracyanne Barbosa fala sobre insegurança no pole dance: ''Muito musculosa''

Veja o bumbum de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao revelar quantas vezes por semana "faz aquilo" com Belo. Nas últimas semanas, ela surpreendeu o amado com um presente aniversário inusitado.

Nesta quinta-feira, 18, o casal celebrou 11 anos de casados. Na rede social, eles surgiram dançando sem pudor.