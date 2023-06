Bumbum de Gracyanne Barbosa surge aberto no treino e chama a atenção

Musculoso, bumbum de Gracyanne Barbosa choca ao abrir e fechar durante treino

O bumbum de Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao surgir "trabalhando" em mais um treino. Nesta quinta-feira, 08, a famosa treinou mesmo no feriado e deu um show de boa forma impressionante em seus stories.

Nos vídeos, a esposa do cantor Belo apareceu exercitando as pernas e chamou a atenção ao aparecer de costas, ostentando seu físico escultural. Enquanto realizava o movimento de curvar o corpo com a barra, os glúteos da influenciadora roubaram a cena.

Abrindo e fechando, o bumbum de Gracyanne Barbosa mais uma vez foi destaque e chocou com sua performance. Bem redondo e durinho, ele chocou com sua vida própria. "Meu malvado favorito", falou ela sobre seu treinador.

Para ir à academia, a artista apostou em um conjuntinho micro. De shortinhos e top de ginástica, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço mega musculoso à mostra, com um toque de ousadia e estilo.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa fez a temperatura subir ao revelar uma foto ousada com o marido. Em clima de Dia dos Namorados, ela mostrou o clique, em que apareceu de quatro e quase nua, durante um ensaio picante com o esposo, com quem está junto desde 2012.

Veja o bumbum de Gracyanne Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eva Andressa 🍎🍃 (@eva_andressa)

Gracyanne Barbosa abre exceção inédita para presentear Belo: ''Tentando três anos''

Musa fitness resistente, Gracyanne Barbosa conseguiu quebrar uma das regras de sua rotina para realizar um desejo do cantor Belo. Após três anos pedindo, o artista conseguiu ganhar o presente da mulher para comemorar o seu aniversário.

Focada na dieta e acostumada a carregar seus ovos em qualquer lugar, a influenciadora não fura o plano e não come em restaurantes, nem mesmo durante viagens. Contudo, para fazer a felicidade do esposo, ela decidiu atender ao pedido dele e sair para almoçar com o amado.

"Gente, e hoje o dia é especial é mais que especial, por quê? Aniversário do tudão né, sabe qual é o meu presente pra ele? Não é um jato, Virginia, não é um jato. Gente, o meu presente é muito maravilhoso, sabe o que que eu vim? Almoçar com ele", contou Gracyanne brincando sobre a influenciadora Virginia Fonseca (24) ter dado um jatinho para o cantor Zé Felipe (25) nos últimos dias.

Feliz com sua conquista, Belo celebrou o momento inédito. "Consegui no dia do meu aniversário, consegui tirar ela de casa pra almoçar comigo, to tentando uns três anos almoçar no lugar onde eu queria, queria que ela conhecesse também", comemorou ele.

Gracyanne Barbosa então deu risada ao abrir a exceção. "Que horror vão achar que eu sou muito chata, tava me chamando três anos pra vir aqui", disse ela.