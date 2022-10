Aos 49 anos, Ana Furtado rouba a cena na ao exibir curvas treinadas em look de ginástica vibrante

Apresentadora Ana Furtado chamou a atenção ao esbanjar boa forma em vídeo treinando com roupa fitness nada discreta

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 12h36

A apresentadora Ana Furtado (49) deu um show de boa forma e estilo em sua rede social nesta terça-feira, 25, ao compartilhar um vídeo treinando pesado na academia usando um look nada discreto.

No registro publicado pela esposa de Boninho (60), a ex-global surgiu se exercitando e esbanjando suas curvas saradas na roupa de ginástica de cor neon.

De top e calça fitness, Ana Furtado deixou em evidência seu corpaço torneado e chamou a atenção ao retornar para a rotina de exercícios. "Depois de um tempinho quaaaase parada, voltei aos treinos essa semana! Viajei bastante, tive dias muito corridos e acabei deixando o treino de lado um tempo", contou.

"Acontece, vai… Mas o importante é não deixar de lado a saúde e voltar a mexer o corpo o mais rápido possível. Não deixa acostumar o corpo parado não! E hoje aqui estou eu! Bem colorida, bem confortável e orgulhosa de mim por estar de volta! E se você também tá há um tempo longe dos seus treinos, bora voltar hoje também? Bora! VAI QUE DÁ!", encorajou a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado relembra o câncer: 'Tive uma segunda chance de ser melhor'

Receber o diagnóstico de um câncer de mama é um baque, mas não é o fim. E foi isso que motivou a apresentadora Ana Furtado desde o início do tratamento, em 2018. “O pensamento positivo não me deixava tirar o foco da cura!”, recorda.

No mês do outubro rosa, período da campanha de conscientização que tem como principal objetivo alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, a carioca falou sobre a batalha que enfrentou em entrevista exclusiva para a Revista CARAS. Confira a matéria aqui.

