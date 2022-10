Wanessa Camargo e Dado Dolabella surgem soltando a voz em noite de karaokê ao lado de Priscila Fantin

A cantora Wanessa Camargo surgiu com o namorado Dado Dolabella se divertindo com um karaokê ao lado da atriz Priscila Fantin e seu marido

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 20h45

Wanessa Camargo e Dado Dolabella se despediram do final de semana em grande estilo! O casal surgiu no último domingo, 23, ao lado da atriz Priscila Fantin em uma noite de karaokê.

O casal formado pela cantora e o ator se reuniu em São Paulo com amigos para uma festinha, entre os convidados estavam Priscila e seu marido Bruno Lopes.

Nas gravações compartilhadas por Priscila em seu Instagram, Wanessa aparecia dançando enquanto a atriz e seu marido cantavam no karaokê. Também foi possível ver Dado e Fantin cantando juntos.

No banheiro da festa, a atriz de "Chocolate Com Pimenta" ainda se declarou para Wanessa ao postar uma selfie no espelho e escrever: “@wanessa te amo”.

Reprodução: Instagram

Assumidíssimos!

Recentemente, Wanessa e Dado surgiram juntos e foram fotografados no aniversário da irmã da cantora, Camila Camargo.

A aniversariante compartilhou um registro em seu perfil no Instagram em que aparece ao lado do mais novo casal, do pai, Zezé Di Camargo (60), da madrasta Graciele Lacerda, o irmão Igor, além dos filhos Joaquim e Julia, do relacionamento com o empresário Leonardo Lessa, e outros familiares.