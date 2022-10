Juntos, Wanessa Camargo surge com Dado Dolabella no aniversário da irmã

Cantora Wanessa Camargo leva Dado Dolabella no aniversário da irmã, Camilla Camargo, e posam ao lado de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 08h59

Assumidíssimos! Após posarem juntos publicamente pela primeira vez, Wanessa Camargo (39) surgiu em mais um momento ao lado de Dado Dolabella (42) após confirmação da volta do casal!

Na noite de domingo, 16, a cantora levou o namorado na comemoração antecipada de aniversário da irmã, Camilla Camargo, que está completando 37 anos nesta segunda-feira, 17.

A aniversariante compartilhou um registro em seu perfil no Instagram em que aparece ao lado do mais novo casal, do pai, Zezé Di Camargo (60), da madrasta Graciele Lacerda, o irmão Igor, além dos filhos Joaquim e Julia, do relacionamento com o empresário Leonardo Lessa, e outros familiares.

"Meu aniversário é amanhã dia 17/10, mas as comemorações começaram hoje! Obrigada por tanto... Começando meu novo ano cheia de amor… (faltou o Léo, minha mãe claro e meus sobrinhos que estão com meu compadre)", escreveu Camilla ao legendar a publicação, explicando a ausência do marido, da mãe, Zilu Godoi, e dos sobrinhos, José Marcus e João Francisco, que estão com o pai, Marcus Buaiz, com quem Wanessa foi casada por 17 anos.

Confira Wanessa e Dado Dolabella com a família da cantora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Wanessa e Dado Dolabella posam juntos pela primeira vez após boatos de namoro

Na noite do último sábado, 15, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram juntos oficialmente ao posarem para algumas fotos antes da cantora realizar o show que marcou seu retorno aos palcos. A artista apareceu com uma peça preta única que cobria sua cabeça deixando apenas o rosto e o cabelo para fora. Já o ator posou com uma camiseta preta e calça jeans. Além do amado, Wanessa ainda apareceu em fotos ao lado do seu pai Zezé Di Camargo e do seu irmão Igor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!