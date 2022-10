Dado Dolabella e Wanessa Camargo posam juntos pela primeira vez nos bastidores de show

Após o início dos rumores de romance, Dado Dolabella e Wanessa Camargo aparecem abraçados antes do retorno dela aos palcos

Na noite deste último sábado, 15, Wanessa Camargo (39) e Dado Dolabella (42) apareceram juntos oficialmente ao posarem para algumas fotos antes da cantora realizar o show que marcou seu retorno aos palcos.

A artista apareceu com uma peça preta única que cobria sua cabeça deixando apenas o rosto e o cabelo para fora. Já o ator posou com uma camiseta preta e calça jeans.

Além do amado, Wanessa ainda apareceu em fotos ao lado do seu pai Zezé Di Camargo (60) e do seu irmão Igor.

Em entrevista à revista Quem momentos antes de pisar no palco, a cantora comentou sobre sua nova fase: “Essa versão não é de uma Wanessa que eu não conhecia. É a de uma Wanessa que eu conhecia, mas não via há muito tempo. Eu gosto de coisas novas, explorar, arriscar... Estou vendo a Wanessa florescer de novo, com a vontade de fazer as coisas. Uma parte minha que estava adormecida, e agora está de volta”.

