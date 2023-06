Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram mesversário da filha com Festa Junina

Nas redes sociais, Virginia Fonseca e Zé Felipe mostraram os detalhes da festa de Maria Flor, que fará oito meses no dia 22

Nesta terça-feira, 20, Virginia Fonseca e Zé Felipe organizaram uma festa temática para comemorar mais um mesversário da filha caçula, Maria Flor. O casal antecipou a comemoração, já que a menina completa oito meses apenas no dia 22.

Para comemorar a data especial, a influenciadora digital e o cantor sertanejo prepararam uma Festa Junina, o 'Arraiá da Flor, e encantaram os seguidores das redes sociais ao surgirem usando looks combinando com a caçula e a primogênita, Maria Alice, que completou dois anos em maio e ganhou uma festa luxuosa com o tema de Unicórnio.

Ao dividir as fotos com os detalhes da festa temática, Virginia explicou que eles anteciparam a festa, mas não explicou o motivo. "Hoje é dia de arraiá!!!!!! Arraiá da Flor, mesversário dela é dia 22, mas já estamos comemorando hoje. Viva!!", contou.

Os fãs se derreteram com os cliques do mesversário. "Lindos", disse uma seguidora. "A Florzinha com sua comidinha sempre. Amo", escreveu outra. "Que perfeitos, meu Deus", falou uma fã. "Eu amo essa família linda", comentou mais uma.

Confira a fotos do mesversário de Maria Flor:

Antes e depois do corpo

A influenciadora digital Virginia Fonseca elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar a sua barriga sarada em novas fotos. Desta vez, ela exibiu imagens de antes e depois de fazer uma massagem modeladora e surgiu com o abdômen trincado e sequinho.

Nas imagens, ela deu um close na barriga para deixar em evidência as mudanças na barriguinha depois do procedimento. Além disso, ela posou em pé na frente do espelho com o biquíni lilás e deixou os fãs encantados com suas curvas impecáveis.

