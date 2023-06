Virginia Fonseca mostra novos detalhes da festa luxuosa da filha, Maria Alice: "Inesquecível"

A influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu novos registros da festa luxuosa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice

Na noite desta quarta-feira, 31, Virginia Fonseca (24) usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com novas imagens da festa de aniversário de sua primogênita, Maria Alice, que completou dois anos de vida nesta terça-feira, 30.

A menina, fruto do relacionamento da influenciadora digital com o cantor Zé Felipe (25), ganhou uma festa luxuosa com o tema de Unicórnio. Na gravação, a loira, que também é mãe de Maria Flor, de sete meses, mostrou o momento em que a família chegou no local da comemoração, e também dividiu outros momentos da família da festa.

"Ainda sobre ontem, Maria Alice 2 anos!!!! Foi incrível e inesquecível, gratidão a todos que fizeram o evento acontecer, gratidão a Andrea Guimarães que preparou tudo e mais uma vez me surpreendeu positivamente, pois ela entrega tudo sempre", celebrou a loira.

Depois, Virginia, que usou um vestido branco da grife Dolce Gabbana, que custa em torno de R$ 25.813, confessou que aproveitou bastante a festa e ainda estava de ressaca. "No momento me encontro de cama com a maior ressaca do mundo kkkkk mas muito feliz por tudo!! Toda honra e gloria a Deus", finalizou.

Polêmica na festa

A festa de dois anos da filha mais velha de Virginia e Zé Felipe, Maria Alice, está dando o que falar. O evento luxuoso, além de ter tido uma decoração deslumbrante e várias atrações especiais, ainda contou com a entrada da aniversariante em cima de um pônei.

Usando até um capacete, a garota surgiu plena no animal, que acabou até defecando durante sua entrada. Ao viralizar o vídeo do pet fazendo cocô no meio do ambiente, os internautas acabaram criticando o uso do bicho no evento. A entrada de Maria Alice em cima do pônei acabou gerando polêmica e dividindo opiniões.

