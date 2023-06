Filha de Virginia Fonseca viraliza na web ao surgir no colo da mãe

A caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe arrancou risos da web com reação inusitada ao receber carinho da mãe

Na tarde desta sábado,17, Virginia Fonseca encantou os seguidores nas redes sociais ao aparecer com a filha caçula, Maria Flor, que completará oito meses de vida no próximo dia 22. Ela posou com a bebê no colo e compartilhou o momento de fofura na web.

A herdeira de Zé Felipe aparece usando um vestidinho branco com alguns detalhes em guipir, enquanto a empresária e influenciadora usava um biquíni azul, na beira da piscina da mansão da família em Goiânia. Porém um detalhe chamou a atenção: a expressão da pequena ao ter a bochecha ‘amassada’ ao ganhar um super beijo da mamãe coruja.

"Eu amassooooo mesmoooooo, gostando ou não”, escreveu a nora de Poliana Rocha na legenda da publicação, acrescentando um emoji de riso. Curtido por mais de 480 mil pessoas em apenas quarenta minutos, ela encantou os fãs e recebeu inúmeros elogios pelo momento de fofura com a herdeira nos comentários.

"ELA TIPO: "Mamãe para pelo amorrr" kkkkk.. Que fofura as duas”, uma seguidora escreveu. “A florzinha "Estou sentindo minhas forças indo embora", outra admiradora se derreteu. “Meninaaa lindaaa”, disse outra fã. “A cara da bebezinha é a melhor, acho que ela não queria sair na foto", disse mais uma. "Essa bebê é muito linda. Fofa demais", disse outro.

No início da semana, Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente de Dia dos Namorados antecipado. É que o cantor Zé Felipe, decidiu já entregar o presentão de luxo que comprou para a amada: nada mais, nada menos que uma mala de viagem de couro, avaliada em R$ 21.400.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Grávida? Virginia Fonseca desagrada fãs com possível nome de terceira filha

Há poucos dias,Virginia Fonseca mostrou mensagens dos internautas que estão torcendo pela terceira gravidez da influenciadora. A nora do cantor Leonardo então exibiu que as pessoas enxergam nas mínimas coisas um possível sinal de gestação.

"Anel na cor azul! Só pode ser um sinal de que você vai, se não estiver... de um menino! Grávida de um menino", disse uma internauta. Em seguida, Virginia Fonseca brincou sobre ter uma menina chamada Maria Sol. "1 menino: corta para Maria Sol chegando", brincou sobre um possível nome para a irmã de Maria Alice e Maria Flor.