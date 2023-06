Virginia Fonseca exibe sua barriga em fotos de antes e depois ao fazer massagem modeladora

Apenas oito meses após dar à luz, Virginia Fonseca ostenta a barriga sequinha ao posar apenas de biquíni ousado

A influenciadora digital Virginia Fonseca elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar a sua barriga sarada em novas fotos. Desta vez, ela exibiu imagens de antes e depois de fazer uma massagem modeladora e surgiu com o abdômen trincado e sequinho.

Nas imagens, ela deu um close na barriga para deixar em evidência as mudanças na barriguinha depois do procedimento. Além disso, ela posou em pé na frente do espelho com o biquíni lilás e deixou os fãs encantados com suas curvas impecáveis.

Vale lembrar que ela deu á luz sua segunda filha, Maria Flor, há apenas 8 meses.

Há poucos dias, Virginia Fonseca curtiu uma viagem só com o marido, o cantor Zé Felipe. Os dois foram para uma praia paradisíaca e surgiram renovando o bronzeado ao ar livre. Em uma das fotos, a estrela mostrou que desamarrou uma parte do biquíni para se bronzear e não ficar com a marquinha na pele.

Zé Felipe dá presente de luxo para Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente de Dia dos Namorados antecipado. O marido dela, o cantor Zé Felipe, decidiu já entregar o presentão de luxo que comprou para a amada. Na manhã deste domingo, ele entregou um mimo de R$ 29 mil e deixou a amada envergonhada.

Ao lado da filha mais velha, Maria Alice, Virginia abriu o presente da grife Louis Vuitton. Ela ganhou uma mala de viagem de couro, avaliada em R$ 21.400, e também uma necessaire, que custa R$ 7.500. No total, o cantor desembolsou quase R$ 29 mil para presentear a esposa.

Ao compartilhar as imagens do presente com os fãs, ela confessou que ficou envergonhada ao ver que ganhou um presentão e não comprou nada para o marido. “Que vergonha, não comprei nada. Estava jurando que ele não ia me dar nada”, contou ela.