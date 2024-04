Viih Tube e Eliezer encerram celebrações do aniversário de Lua com festa do pijama

Famosos marcam presença em café da manhã de pijama na última festa de aniversário da filha de Viih Tube e Eliezer; confira os looks

Na manhã deste domingo, 14, Viih Tube e Eliezer encerram as celebrações de três dias do primeiro aniversário da filha, Lua. Para fechar com chave de ouro, os influenciadora digitais e empresários organizaram um ‘Café da Manhã com as Princesas’ luxuoso para seus mais de 400 convidados. Desta vez, eles elegeram o pijama como o traje do evento.

Viih Tube, Eliezer e Lua foram os primeiros a chegar ao salão de festas do resort que escolheram para as comemorações do aniversário da bebê. A pequena dispensou o pijama e apareceu em sua festinha vestida como a personagem Branca de Neve. Enquanto isso, sua mãe elegeu um pijama amarelo que combinava com a roupa do marido.

Dentre os convidados, os ex-participantes do Big Brother Brasil, Breno Simões e Paula Amorim também foram vestidos com trajes confortáveis ao lado do herdeiro, o pequeno Théo. Já a atriz influenciadora digital Anna Livya Padilha, que ficou conhecida como ‘Menina Fantasma’ do SBT, marcou presença com o marido e do filho, Zulu.

Sthefane Matos resgatou personagens de sua infância ao escolher uma fantasia de 'Bananas de Pijama' para combinar com a roupa do filho, Apolo. Julio Rocha também apostou em looks confortáveis para os herdeiros, que combinavam entre si. Já a cantora Pocah foi além e complementou seu visual com pantufas iguais as da filha na ocasião; veja os looks:

Vale mencionar também que Viih e Eliezer transformaram o hotel em um verdadeiro castelo para a última comemoração do aniversário Lua. Poucas horas após a festa à fantasia com temática de bichinhos, o casal manteve o ritmo da celebração intensa e trouxe a magia dos contos de fadas para o café da manhã especial, que contou com recreação e atividades especiais para os pequenos.

O hotel foi transformado em um jardim encantado de castelo, com decoração repleta de borboletas, fadas, flores e bonecas. Viih caprichou ainda mais com prateleiras cheias de lembrancinhas, estações de doces finos e uma infinidade de balões nas cores verde e lilás. Para completar, o evento contou com a presença das personagens dos filmes encantados; veja detalhes da decoração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Manu Bahtidão se recusou a cantar na festa da filha de Viih Tube:

No último sábado, 13, Viih Tube provou que toda boa festa tem confusão. A influenciadora, que organizou uma celebração luxuosa para comemorar o primeiro ano de vida da filha com Eliezer, Lua, se envolveu em uma polêmica quando a cantora Manu Bahtidão se recusou a se apresentar no evento. Ambas, já se manifestaram e deram suas versões sobre o ocorrido nos bastidores.

Para quem não acompanhou, Viih organizou um verdadeiro festival de três dias para celebrar o aniversário de sua filha, Lua, incluindo diversas atrações infantis. No entanto, a influenciadora digital contratou apenas uma cantora voltada para o público adulto, Manu Bahtidão, que não se apresentou durante o jantar do último sábado, 13; saiba o que aconteceu.