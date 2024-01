Viih Tube e Eliezer celebram mesversário da filha com festa temática

Nas redes sociais, a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube encantou ao mostrar o tema da festa de nove meses da filha, Lua Di Felice

Viih Tube encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 10, ao postar um vídeo mostrando o tema que escolheu para comemorar mais um mês de vida da filha, Lua Di Felice. A menina, fruto de seu relacionamento com Eliezer, completou nove meses nesta terça-feira, 9.

Para celebrar a data especial, o casal preparou uma festa com o tema do filme 'Lilo e Stitch', e fizeram questão de se fantasiar como os personagens. Além disso, os papais recriaram uma cena da produção ao lado da herdeira.

"Lilo e Stitch. 9 meses da pequena! Com direito ao papai de hula hula e os irmãos que foram batizados com os nomes dos personagens participando também! Realizei um sonho. É meu desenho favorito da vida", disse a influenciadora digital e ex-BBB ao compartilhar o vídeo no Instagram.

Nesta última terça-feira, 9, Viih resgatou uma imagem de seu último mês de gestação, quando já estava com um barrigão enorme e contando os dias para conhecer a filha. Depois, ela postou um lindo clique de Lua, que usou um macacão roxo e sorriu para a câmera da mamãe. "9 meses na barriga / 9 meses fora da barriga. Feliz mesversário minha pequena! Feliz 9 meses mais felizes da minha vida!", escreveu na postagem.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Susto com a filha

A influenciadora digital Viih Tube passou por um susto envolvendo sua filha, Lua di Felice. Enquanto brincava com os animais de estimação da família, a bebê quase foi atacada por eles, causando um momento de desespero na família. Em suas redes sociais, a ex-participante do BBB desabafou após o incidente.

"Bom dia com essa pequena que foi pegar o brinquedinho do irmão pet. Ele ficou bravo e quase mordeu o rostinho dela. Levou um susto, pediu meu colo e me doeu o coração. Mas me fez perceber que ainda vou passar muita coisa, que meu coração vai gelar. Ai, socorro, não é fácil ser mãe", desabafou.