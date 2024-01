O que aconteceu? Viih Tube desabafa após susto com a filha: “Doeu o coração”

Viih Tube abre o coração sobre dificuldades na maternidade após susto envolvendo seus cachorrinhos e sua filha, a pequena Lua

Nesta terça-feira, 9, a influenciadora digital Viih Tube passou por um susto envolvendo sua filha, Lua di Felice, de apenas oito meses. Enquanto brincava com os animais de estimação da família, a bebê quase foi atacada por eles, causando um momento de desespero na família. Em suas redes sociais, a ex-participante do BBB desabafou após o incidente.

Por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Viih compartilhou uma foto em que sua herdeira apareceu com semblante triste. Na legenda, a influenciadora abriu o coração sobre o perrengue: “Bom dia com essa pequena que foi pegar o brinquedinho do irmão pet Ele ficou bravo e quase mordeu o rostinho dela”, iniciou o relato.

“Levou um susto, pediu meu colo e me doeu o coração”, a influenciadora desabafou sobre as dificuldades em sua maternidade: “Mas me fez perceber que ainda vou passar muita coisa, que meu coração vai gelar. Ai, socorro, não é fácil ser mãe”, disse Viih, que já está tentando ter seu segundo herdeiro com o marido, o influenciador digital e ex-participante do BBB, Eliezer.

Inclusive, na semana passada, Vitória gerou polêmica ao ser questionada sobre a chegada de um novo bebê. É que a influenciadora confessou que não está usando preservativos nas relações com o influenciador. "Eu e o Li não estamos nos prevenindo. Então... vem quando Deus quiser", anunciou. Ela ainda contou que a gestação pode demorar, já que ela passou por um tratamento hormonal.

A revelação de detalhes tão íntimos gerou comentários inusitados dos seguidores, que não curtiram a declaração: "Desnecessário saber disso", comentou um. "Ta aí uma informação extremamente relevante!", ironizou outro. "Gente, e eu lá quero saber como eles estão transando?", reclamou outro sobre a exposição do casal nas redes sociais.

