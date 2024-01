Fala de Viih Tube sobre intimidade com Eliezer gera polêmica: "Desnecessária"

Fala de Viih Tube sobre intimidade com o marido divide opiniões; influenciadora falou demais e acabou sofrendo críticas

Uma revelação bem íntima publicada por Viih Tube nesta quinta-feira, 4, gerou muita repercussão nas redes sociais. É que ela resolveu expor detalhes de sua intimidade com o marido, Eliezer.

Ao ser questionada se vai gerar um novo bebê, ela confessou que não está usando preservativos nas relações com o influenciador. "Eu e o Li não estamos nos prevenindo. Então... vem quando Deus quiser", anunciou ela.

A revelação de detalhes tão íntimos gerou comentários inusitados dos seguidores. "Desnecessário saber disso", comentou um. "Ta aí uma informação extremamente relevante!", ironizou outro. "Gente, e eu lá quero saber como eles estão transando?", reclamou outro.

Na mesma conversa, a influenciadora Viih Tube ainda disse que tomou outras decisões para engravidar logo. "Ano passado no meio do ano eu fiz uma reposição hormonal porque alguns hormônios estavam zerados. E eu estava me sentindo muito indisposta. Acontece com muitas mães pós-parto. Um sono, uma sensação ruim de dificuldade pra tudo.Agora, tô um foguete, disposta, porém inibe a gravidez. Está nas mãos de Deus mesmo", garantiu.

🚨VEJA: Viih Tube revela que está fazendo sexo com Eliezer sem prevenção e o irmãozinho (a) da Lua pode vim a qualquer momento. pic.twitter.com/8ugJU0UGwS — Central Reality (@centralreality) January 4, 2024

RETROSPECTIVA DA LUA DI FELICE

No perfil oficial da bebê no Instagram, os papais publicaram um vídeo com registro de todos os meses do ano. Entre janeiro e março, Viih Tube exibiu seu barrigão da gestação, à espera de Lua. Já a partir de abril, mês de nascimento da pequena, o vídeo foi tomado por cliques que acompanharam o crescimento da menina.

"Cada mês do meu ano. Comecei na barriga da mamãe e encerrei escalando e ficando em pé sozinha", dizia a legenda da publicação.

"Se existe bebê mais linda que essa, desconheço gente. As perninhas tia", disse um fã. "Não resisto a essa neném! Tão linda!", confessou outro. "Essa Lua é uma verdadeira boneca linda, uma explosão de fofura", elogiou mais um. Outros ainda falaram sobre a semelhança entre a herdeira e os pais. "Achava a cara do Eli, agora acho a cara da Viih", disseram.