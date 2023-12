Lua Di Felice, filha de Eliezer e Viih Tube, ganha retrospectiva de 2023 e relembra diversas fases de seu primeiro ano de vida; confira o vídeo!

Prontos para finalizar o ano, o casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer celebraram o primeiro ano de vida de sua filha, Lua Di Felice, de 8 meses, e grande estilo. Nesta quinta-feira, 28, a herdeira ganhou uma retrospectiva super legal que relembrou 2023 para a família.

No perfil oficial da bebê no Instagram, os papais publicaram um vídeo com registro de todos os meses do ano. Entre janeiro e março, Viih Tube exibiu seu barrigão da gestação, à espera de Lua. Já a partir de abril, mês de nascimento da pequena, o vídeo foi tomado por cliques que acompanharam o crescimento da menina.

"Cada mês do meu ano. Comecei na barriga da mamãe e encerrei escalando e ficando em pé sozinha", dizia a legenda da publicação. Seus seguidores logo se derreteram com a fofura e deixaram muitos elogios nos comentários.

"Se existe bebê mais linda que essa, desconheço gente. As perninhas tia", disse um fã. "Não resisto a essa neném! Tão linda!", confessou outro. "Essa Lua é uma verdadeira boneca linda, uma explosão de fofura", elogiou mais um. Outros ainda falaram sobre a semelhança entre a herdeira e os pais. "Achava a cara do Eli, agora acho a cara da Viih", disseram.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua 🌙💜 (@pequenalua)

Eliezer revela que Viih Tube faz teste de gravidez toda semana

Após darem boas-vindas à sua filha Lua Di Felice, o casal Eliezer e Viih Tube confessaram que desejam ter mais filhos em breve. Segundo o ex-BBB, a esposa está tão ansiosa para gerar um segundo bebê que acha que está gestante a todo momento a ponto de fazer testes toda semana.

"Tem uma coisa que não mostro aqui, mas a Viih faz teste de gravidez de farmácia toda semana praticamente. Toda semana ela fala 'acho que to grávida'. Por isso o pai dela deu um teste de gravidez de Natal pra ela", contou rindo da situação.