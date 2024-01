Eliezer rebate internauta que o acusou de ter dado golpe em Viih Tube

“Briga na justiça”, rebateu o ex-BBB; a acusação da internauta e a resposta do Eliezer aconteceram na rede social X, antigo Twitter

Eliezer rebateu, neste domingo, 07, uma acusação feita por uma internauta, que afirmou que o influenciador digital teria dado um golpe em sua mulher, a também influenciadora Viih Tube. Depois de anunciar que além de parceiros amorosos agora também são parceiros de negócios.

Os ex-BBBs compartilharam imagens do novo escritório nas redes sociais e mostraram um pouquinho do final de semana agitado de mudança para o novo espaço. "Muito feliz por tudo o que estamos realizando juntos. Muito feliz por ver onde chegamos em tão pouco tempo. Muito feliz por ter você do meu lado. Muito feliz com os nossos planos. Te amo @viihtube", escreveu ele.

A internauta então foi às redes sociais criticar o casal: “A Viih Tube levou um golpe tão grande do Eliezer que até eu que não gosto dela tô com pena. Quando ela acordar, a briga vai ser tão feia, podem esperar e me cobrar”, escreveu a internauta na rede social X, antigo Twitter.

Eliezer ao ver o tweet, não ficou queito e respondeu diretamente à internauta: “Pena você deveria é ter de você, e dinheiro também, porque agora você vai provar em juízo o golpe que dei nela e que você contou para os seus 25 mil seguidores. E a briga na justiça não vai ser feia, vai ser muito fácil. Nos vemos lá”, afirmou ele.

No último ano, o ex-BBB afirmou estar se protegendo judicialmente de mensagens gordofóbicas, caluniosas e difamatórias feitas contra sua filha com Viih, Lua Di Felice, de 8 meses.

Eliezer faz retrospectiva de 2023 com Viih Tube

No final do ano passado, Eliezer não perdeu a oportunidade de compartilhar uma retrospectiva que fez com vários momentos ao lado de Viih Tube em 2023. O ex-BBB aproveitou para mandar um recado a quem criticou o relacionamento dele com a influenciadora digital.

“A nossa retrospectiva de 2023 e não teria trilha/música melhor do que essa para resumir nossa história né? É a nossa música, é o nosso amor que muita gente não acreditou mas está aí calando a boca do povo. OLHA ONDE A GENTE CHEGOU. Te amo até o fim dos tempos e com você eu enfrento 2024, 2025, 2030… 2050 inteiro”, escreveu na legenda do post.