Eliezer faz retrospectiva de 2023 com Viih Tube e rebate críticas

'Calando a boca do povo', Eliezer rebateu críticas sobre o relacionamento dele com a influenciadora em retrospectiva postada nesta sexta-feira, 29

O ano tá acabando e Eliezer não perdeu a oportunidade de compartilhar uma retrospectiva que fez com vários momentos ao lado de Viih Tube em 2023. O ex-BBB aproveitou para mandar um recado a quem criticou o relacionamento dele com a influenciadora digital.

O vídeo está recheado de momentos especiais para o casal, que viraram papais da Lua Di Felice esse ano. Eli ainda comentou sobre a música dos dois "Olha Onde a Gente Chegou", de Manu Bahtidão.

“A nossa retrospectiva de 2023 e não teria trilha/música melhor do que essa para resumir nossa história né? É a nossa música, é o nosso amor que muita gente não acreditou mas está aí calando a boca do povo. OLHA ONDE A GENTE CHEGOU. Te amo até o fim dos tempos e com você eu enfrento 2024, 2025, 2030… 2050 inteiro”, escreveu na legenda do post.

Viih não deixou a homenagem passar em branco e respondeu o amado: “TE AMO TANTO! Sou tão grata por ter você na minha vida amor! Pelo nosso amor! Pela nossa família! E 2024 vai ser ainda mais incrível”.

Nos comentários, os fãs e amigos do casal encheram os dois de amor: “Você merece muito viver isso irmão! Feliz por você! Estarei sempre torcendo por ti!!”, desejou Arthur Aguiar, “De apocalíptico para pais excelentes”, brincou uma seguidora, “Vocês deram tão certos juntos, ️ que essa família permaneça linda e unida, calaram a boca de muita gente!!”, refletiu outra.

Nesta quinta-feira, o casal já havia feito outra retrospectiva, dessa vez dedicada a Lua Di Felice, de 8 meses, e grande estilo. Nesta quinta-feira, 28, a herdeira ganhou uma retrospectiva super legal que relembrou 2023 para a família.

Eliezer revela que Viih Tube faz teste de gravidez toda semana

Após darem boas-vindas à sua filha Lua Di Felice, o casal Eliezer e Viih Tube confessaram que desejam ter mais filhos em breve. Segundo o ex-BBB, a esposa está tão ansiosa para gerar um segundo bebê que acha que está gestante a todo momento a ponto de fazer testes toda semana.

"Tem uma coisa que não mostro aqui, mas a Viih faz teste de gravidez de farmácia toda semana praticamente. Toda semana ela fala 'acho que to grávida'. Por isso o pai dela deu um teste de gravidez de Natal pra ela", contou rindo da situação.