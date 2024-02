Veja a foto do bolo de aniversário das filhas gêmeas de Ivete Sangalo

Filhas gêmeas de Ivete Sangalo, Marina e Helena completam 6 anos de vida e ganham bolo luxuoso na festa de aniversário

A cantora Ivete Sangalo comemorou o aniversário de 6 anos das filhas gêmeas, Marina e Helena, em grande estilo. A mamãe coruja organizou uma festa luxuosa com o tema da animação Alvin e os Esquilose as meninas ganharam um bolo decorado estiloso.

O bolo de aniversário delas contou com quatro andares equilibrados de forma diferente e com muita decoração. O doce teve os bonecos representando os personagens da animação, teclas de piano, instrumentos musicais, flores, elementos praianos e os nomes das meninas.

Vale lembrar que Marina e Helena comemoraram os 6 anos no dia 10 de fevereiro, mas a festa só aconteceu agora por causa do Carnaval e porque a mãe delas, Ivete, foi internada por alguns dias com pneumonia.

Filho de Ivete Sangalo revela se está namorando

O jovem Marcelo Sangalo, de 14 anos, que é filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, revelou qual é o seu status de relacionamento. O rapaz garantiu que está solteiro, mas tem seus contatinhos para curtir o carnaval.

Nesta semana, Marcelo foi visto tocando percussão no trio elétrico de sua mãe durante um dos circuitos pelas ruas de Salvador. Mas ele também tirou um dia de folga para curtir com seus amigos. “Hoje eu vou ficar aqui de boa, não vou tocar não. Vou me guardar também para tocar amanhã. Chamei um monte de amigo meu, minhas amigas também, a gente vai ficar aqui todo mundo de boa, curtindo”, disse ele ao site Gshow.

Então, ele negou os rumores de que teria uma namorada. “Ah, eu não estou namorando com ninguém, não. Mas tem uns contatinhos aí”, afirmou ele.

Por fim, o rapaz deu sua opinião sobre ter a vida exposta por ser filho de Ivete. "É uma coisa bem delicada, entendeu? Mas a gente sempre se previne antes de falar, pensa bastante. E sempre toma as decisões certas. Porque, assim como você falou, a gente sempre tá sendo visto. Então, cada palavrinha tem que ser pensada antes de falar. Isso é muito importante", afirmou.