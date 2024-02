Ivete Sangalo faz festa luxuosa para as filhas gêmeas, Helena e Marina

Ivete Sangalo reúne os amigos e familiares em uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de 6 anos das filhas gêmeas

A cantora Ivete Sangalo fez uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de 6 anos das filhas gêmeas, Marina e Helena, frutos do casamento com Daniel Cady. A comemoração aconteceu em um salão de festas e contou com o tema da animação Alvin e os Esquilos.

A decoração temática contou com os personagens da animação em várias estátuas e também nos doces personalizados. Inclusive, o bolo roubou a cena o estilo divertido e vários andares.

Nas redes sociais, a mamãe coruja falou sobre a oportunidade de comemorar a data especial após ficar internada por alguns dias com quadro de pneumonia. “Depois de tantos adiamentos, enfim a festa das minhas meninas! Elas amaram! Tudo estava especialmente feito para elas. Nunca esquecerão! Obrigada a todos que se dedicaram a essa festa”, disse ela.

As gêmeas comemoraram os 6 anos de vida no dia 10 de fevereiro, durante o carnaval de 2024 e Ivete fez questão de marcar a data com uma homenagem para as filhas nas redes sociais.

"Era madrugada do sábado de carnaval. Na avenida do meu coração o enredo nota 10 estava prestes a desfilar. Minhas fantasias mais lindas,meus sonhos mais maravilhosos fizeram o abre alas perfeito. O amor é poesia o tempo todo. Meu Deus , como sou grata por esses presentes, esses diamantes, essas filhas tao preciosas. Sábado de carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito. Minhas filhas Marina e Helena,a mamãe esperou muito a chegada desse amor. Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado,saude,proteção e uma vida de leveza e alegria. Estou aqui inteira pra vocês! Eu, o papai, o irmão Celo para amar e zelar por vocês. Feliz aniversário, filhas. O meu carnaval está completo.

Obrigada Deus", disse ela.

