Maturidade! Liberado pelos médicos, Kayky Brito e a ex montam festa para Kael

Kayky Brito monta festinha para o filho ao lado da mãe do pequeno Kael; ele foi até Curitiba comemorar os dois anos do pequeno

A influenciadora Tamara Dalcanale emocionou os seguidores ao mostrar detalhes inéditos da festinha de dois anos do pequeno Kael, fruto de seu relacionamento com o ator Kayky Brito. Em um vídeo, ela mostrou que os dois cuidaram juntos de cada detalhe.

"Criamos uma vida juntos, nada mais incrível do que construirmos tudo nesse dia juntos, o amor sempre irá nos unir", declarou ela ao mostrar a montagem da festinha. No vídeo, eles surgem colocando a decoração e montando a mesa de docinhos.

A bela ainda se declarou ao herdeiro. "Feliz 2 anos, meu filho, Kael! Você é luz. Menino doce, de riso fácil, simpático e feliz! Você é alegria pura que contagia por onde passa. Que sorte a nossa. Desejo todos os dias que papai do céu siga abençoando a sua vida. Te amo muito meu Pitoco", escreveu.

Ontem, Kayky Brito revelou que foi liberado pelos médicos para pegar o primeiro voo e ir ao aniversário do pequeno, que mora em Curitiba. "Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui tá?", disse ele.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

Em outubro, o ator mostrou como é a sua recuperação em casa com exercícios de fonoaudiologia e fisioterapia. "Quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia e a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana”, disse ele. Além disso, ele voltou a agradecer pelo carinho dos fãs. "É isso, passando aqui só para agradecer o carinho de sempre. Eu sei que posso sempre contar com vocês e até a próxima”, afirmou.