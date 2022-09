Thiaguinho agita festa de Lorena Improta e Léo Santana: "Foi incrível"

O cantor Thiaguinho cantou na festa de aniversário de Liz e na comemoração do casamento de Lorena Improta e Léo Santana

Nesta quarta-feira, 28, Lorena Improta (29) e Léo Santana (34) reuniram os familiares e amigos para comemorarem o primeiro ano de vida da filha, Liz. Além disso, o casal também comemorou o casamento, já que eles oficializaram a união no ano passado, ema cerimônia íntima só para a família, devido à pandemia da covid-19.

Thiaguinho(39) foi o responsável por agitar a comemoração, e em seu perfil oficial no Instagram compartilhou o trecho de um vídeo em que aparece cantando a música Falta Você, ao lado de Lore e Léo, com direito a coreografia do hit.

"Que alegria fazer parte de um momento tão lindo da vida dessa família amiga... Tive a felicidade de levar minha música para celebrar a vida da Liz, filha dos meus grandes amigos @leosantana e @loreimprota!!! E já aproveitamos pra celebrar o amor deles também!", disse o cantor no começo da publicação.

Em seguida, Thiaguinho agradeceu por fazer parte de um momento tão especial na vida do casal. "Uma alegria e uma responsabilidade fazer parte desse momento! Obrigado pela confiança, meus amigos! Tudo de melhor pra essa família linda! Que momento! E claro que eles meteram dança em 'Falta Você' com a gente, né! Chama no swing que eles vêm!!! Foi incrível!!!", completou

Confira o vídeo de Thiaguinho na festa de Lore Improta e Léo Santana:

