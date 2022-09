Lore Improta mostra detalhes da festa de um aninho da herdeira com Léo Santana

Dançarina Lore Improta e Léo Santana fazem festa luxuosa para celebrar o primeiro aniversário da filha, a pequena Liz

Os papais corujas Lorena Improta (29) e Léo Santana (34) não deixaram a data passar em branco e prepararam uma festa luxuosa de um aninho da filha!

A pequena Liz completou seu primeiro aniversário no último domingo, 26, e ganhou uma comemoração temática na noite de quarta-feira, 28, em Salvador.

Em seu feed no Instagram, a dançarina compartilhou sequência de registros exibindo alguns detalhes da festa de um aninho da herdeira para 500 convidados e que contou com a presença de alguns famosos. Na celebração, mãe e filha usaram look com mesmo tecido e estilo na festa.

O casal aproveitou para festejar também o casamento. Os dois oficializaram a união no civil no ano passado em uma cerimônia íntima só para a família, devido à pandemia.

"Nós te amamos tanto filha!! Que Deus te abençoe sempre. Nosso fantástico mundo ganhou uma nova protagonista", disse Lore.

"Essa noite estamos vivendo literalmente em um FANTÁSTICO MUNDO!!! Que felicidade poder dividir esses momentos com você, minha filha! Mais um sonho realizado…", escreveu a loira em outra publicação.

Recentemente, Lore mostrou um ensaio de Liz. Esbanjando simpatia, ela posou com sorrisão estampado no rosto e fazendo caretas. "O “Smash The cake” de 1 aninho do meu amor foi diferente. E ela fez valer a pena viu?! Nos divertimos muito! Amanhã nossa bb feLIZ completa 1 aninho e eu só tenho a agradecer, Deus. Obrigada por essa benção (Seguimos ansiosos pelo Fantástico Mundo de Liz, e vocês)."

Filha de Lore Improta e Léo Santana ganha presente de R$ 3 mil de Thaynara OG

Thaynara OG presenteou a bebê Liz com um mini carro eletrônico, imitando o Jaguar. Pelas redes sociais, a influenciadora compartilhou o perrengue para levar o brinquedo até a casa da família e mostrou a reação da menina. A pequena fez uma dancinha ao ser colocada sentada no brinquedo de quase R$ 3 mil. "Depois da gente apanhar três horas tentando montar o carro, nasce uma nova playba (playboy)", brincou Thay.

