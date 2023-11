Tata Werneck fala sobre festão luxuoso da filha: ''Menor necessidade''

Com fotos de festão de princesa da filha, Tata Werneck fala sobre evento luxuoso e faz piada de situação

A apresentadora Tata Werneck postou algumas fotos do festão de sua filha com Rafa Vitti, Clara Maria, de 4 anos, e falou sobre o evento luxuoso nesta terça-feira, 31, após alguns dias da realização do evento.

Com cliques tirados no espaço todo decorado com o tema de princesas da Disney e da herdeira fantasiada, a humorista encantou os internautas ao mostrar um pouquinho de como foi a celebração em grande estilo. Sem perder a oportunidade, a artista brincou com a situação.

"Teve a festa da Caca e foi lindo. Menor necessidade de ir de salto em festa de criança. Viajei. Sim estou usando Instagram como bloco de notas", comentou ela sobre o aniversário, que contou com a presença de vários famosos e seus filhos.

Nos comentários da publicação, ao verem Clara Maria de princesa e a festa luxuosa, os fãs babaram. "Muito linda", elogiaram. "Foi lindo demais", admiraram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Quanto custou a festa da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti?

Tata Werneck (40) e Rafael Vitti (27) aproveitaram o domingo, 29, para celebrar os quatro anos da filha, Clara Maria. A festa teve como tema Princesas, e contou com a presença de um time de celebridades. Saiba a seguir quanto custou o evento.

O aniversário da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti foi montado por Roberta Niemeyer. Grande nome da cenografia infantil, ela já trabalhou com o casal para a festa de três anos da pequena e também no chá de bebê da humorista.

A celebração aconteceu no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No site oficial, o espaço compartilha os pacotes para festas exclusivas com 4 horas de duração. Os valores começam em R$ 10 mil e podem chegar até R$ 37 mil —a depender da escolha do buffet, decoração e dia da semana. Saiba mais aqui.