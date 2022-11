Sthefany Brito mostra detalhes da festa de aniversário de dois anos do filho

O filho da atriz Sthefany Brito ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário de dois anos

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 20h03

Sthefany Brito (35) aproveitou o dia de TBT Para recordar alguns cliques da festa de aniversário do filho, Enrico, que completou dois anos de vida no dia primeiro de novembro.

Na noite desta quinta-feira, 10, a atriz postou no feed do Instagram os detalhes da festa luxuosa do herdeiro, que teve como tema o desenho Patrulha Canina, e contou com a presença de seus familiares e amigos.

"#tbt da festinha de 2 anos do nosso 'Tonio', mas podem chamar de Chase. Família reunida, comidinha de festa infantil, sorrisão no rosto e coração da mamãe cheio de gratidão", escreveu a mulher do empresário Igor Raschkovscky, mostrando Enrico se divertindo ao lado dos amiguinhos.

No dia do aniversário do herdeiro, Sthefany se declarou para ele nas redes sociais. "Hoje é o dia mais especial da minha vida… Dia que nasce o amor da minha vida, o carinha que me arranca lágrimas quando sorri… Às vezes parece que ele nasceu ontem e às vezes tenho a sensação de que já se passaram 10 anos! É muuuito amor, um amor que transborda, vira lágrima! Já choraram de tanto amor? Eu não sabia o que era isso até ele chegar na minha vida! É lágrima de gratidão, de amor, de benção, de vida! [...]", escreveu a atriz em um trecho da publicação.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Sthefany Brito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!