Com vídeo encantador, Sthefany Brito celebra aniversário de 2 anos do filho: "Minha vida"

01/11/2022

Dia de comemoração! Sthefany Brito (35) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo do filho, Enrico, que completou dois anos de vida nesta terça-feira, 1.

Na gravação publicada no feed do Instagram, a atriz mostra vários momentos do filho, inclusive de quando ele era menor, e prestou uma linda homenagem ao herdeiro, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovscky.

"Hoje é o dia mais especial da minha vida… Dia que nasce o amor da minha vida, o carinha que me arranca lágrimas quando sorri… Às vezes parece que ele nasceu ontem e às vezes tenho a sensação de que já se passaram 10 anos!", começou a artista no começo da legenda.

Em seguida, Sthefany falou sobre o amor que sente pelo filho. "É muuuito amor, um amor que transborda, vira lágrima! Já choraram de tanto amor? Eu não sabia o que era isso até ele chegar na minha vida! É lágrima de gratidão, de amor, de benção, de vida! Eu poderia tentar explicar, mas não chegaria nem perto de conseguir dizer o que esse serumaninho significa pra mim! Ele é minha vida, minha alma, meu sorriso fácil, meu pensamento de todos os segundos, a grande prova de que Deus existe porque ele é um pedaço de Deus aqui na Terra!", declarou.

Por fim, a atriz parabenizou Enrico por mais um ano de vida e agradeceu por ser sua mãe. "Hoje 2 anos e eu ainda às vezes olho pra ele e não acredito que ele é meu filho!!!! Nunca terei palavras pra agradecer por ter sido escolhida por essa alminha tão linda (e bravinha)! Meu amor, te amo além desse universo! Que você seja muito feliz!!!", finalizou.

