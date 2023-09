Simone Mendes mostra detalhes da festa de aniversário do marido, Kaká Diniz

O marido da cantora Simone Mendes comemorou o aniversário com um festão ao lado dos familiares e amigos

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais neste sábado, 2, para mostrar as fotos da festa de aniversário do marido, Kaká Mendes. O empresário completou 38 anos de vida no dia 28 de agosto, e ganhou uma festa luxuosa para celebrar o novo ciclo.

Para celebrar a data especial, a artista reuniu os familiares e amigos em um buffet em São Paulo. O local foi decorado com vários balões e flores, e contou com muitos docinhos e um bolo personalizado. Em um dos registros, a filha caçula do casal, Zaya, de dois anos, aparece falando no microfone. Eles também são pais de Henry, de nove anos.

"Comemorar essa data especial, em um lugar tão aconchegante deixa tudo mais lindo, quero agradecer toda receptividade e carinho conosco, e com todos os nossos convidados do aniversário do meu amor, Kaká! Com certeza, ficou marcado", escreveu Simone na legenda.

No dia em que Kaká fez aniversário, a cantora prestou uma bela homenagem nas redes sociais. "Meu amor, Kaká, hoje é seu dia!!!! Quero dizer que você me completa, me acompanha, me dá carinho, me ama e cuida da nossa família com todo amor do mundo. Esse é você! [...] Tenho certeza que fiz a escolha certa e sou muito feliz por te ter do meu lado e por construir contigo uma família linda e abençoada! Você é um pai exemplar, nossos filhos tem muito orgulho do pai que eles têm. Feliz Aniversário vida, nós te amamos muito, continue olhando pro alvo que é Cristo! Felicidades", declarou.

Confira as fotos:

Carta aberta

Ao completar 38 anos, o empresário Kaká Diniz também refletiu nas redes sociais sobre o novo ciclo. "Carta aberta - Hoje eu comemoro 38 anos de vida... São 38 anos de muita estrada percorrida, muitos desafios, muitas alegrias, mas também alguns percalços no meio do caminho. Eu sinto orgulho da caminhada que tracei até aqui, tudo que passei foi necessário para o meu crescimento como pessoa", começou.

"Eu olho para trás e vejo a graça de Deus sobre a minha vida, pois o que me transformou em um homem de princípios inegociáveis e valores irrevogáveis foi a sua graça. Eu poderia ter crescido alguém cheio de rejeições, com crenças limitantes impostas pelo mundo ou pelas condições da minha vida, mas não, eu não cresci assim. Me tornei um homem resistente, antifrágil. Eu sou fruto de um milagre desde o ventre da minha mãe, onde por algum momento eu teria saído de outra forma, talvez sem vida. Mas não, Deus tinha um plano para minha vida, onde ela seria conduzida pela palavra que regava meu futuro e construiria minha história."

"Eu tinha apelido, hoje tenho nome. Eu tinha amizades no mundo, hoje tenho amizades em Cristo. Eu tinha relacionamentos passageiros, hoje eu tenho uma aliança em uma só carne com uma mulher incrível que Deus nos uniu para uma vida até a morte. Eu tinha pai, mas Deus me deu a oportunidade de me tornar pai. Eu tô aqui pra lhe dizer que valeu a pena cada segundo da vida até aqui. Aprendi a me desapegar do passado, a não ser ansioso pelo futuro, mas a viver o presente como uma dádiva de Deus. enha orgulho da sua trajetória, se inspire na história de pessoas que são referência para você, mas nunca esqueça de se inspirar na sua própria história, pois ela pode edificar a vida de muitas pessoas."

"Deus só me deu acesso as coisas que eu tanto queria, quando eu já estava pronto para recebê-las. Deus vai te dar o que você muito deseja, mas antes Ele vai te ensinar a não querer tanto. Tudo tem um tempo determinado para acontecer, não tenha pressa. Hoje, com 38 anos, eu sei o que é ser feliz de verdade, pois meu foco está no que é eterno. Curta cada dia da sua vida, pois todos os anos você passa pela data da sua morte sem saber, e você nunca saberá quando ela chegará. Por isso, viva, ame, seja bom! Hoje eu posso afirmar categoricamente: EU VENCI!", finalizou.