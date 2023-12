Saiba como Eduardo Costa comemorou seu aniversário de 45 anos

Eduardo Costa ganhou uma festa luxuosa na noite de quarta-feira, 13, para comemorar o seu aniversário de 45 anos ao lado da família e amigos

O cantor Eduardo Costa comemorou o seu aniversário de 45 anos em grande estilo na noite de quarta-feira, 14. O artista reuniu os seus amigos e familiares em uma comemoração com direito a show, fogos de artifício e diversão.

Nas redes sociais, a esposa dele, a influencer Mariana Polastreli, mostrou os detalhes da comemoração. Ela mostrou a mesa de petiscos e também o bolo de aniversário do marido.

Além disso, ela contou que ficou surpresa quando ele pediu para ter uma festa de aniversário. “Eu fiquei assustada quando ele disse que queria comemorar o aniversário dele. Sabemos que ele não gosta muito de festa. Mas pensa num homem que hoje curtiu absurdamente o aniversário dele, parece que estava ansioso esperando”, disse ela.

Mais cedo, Mariana declarou o seu amor por Eduardo em um post especial no Instagram. "Oi vida, não caberia aqui tudo que eu gostaria de lhe dizer, mas você sabe tudo que eu sinto por você porque tento dizer em palavras e atitudes todos os dias mas as vezes sei que não consigo. Você hoje completa mais um ano de vida, e eu tenho o privilégio de poder comemorar com você o terceiro aniversário ao seu lado, mas esse ano especial como sua esposa", disse ela.

E completou: "Palavras jamais definirão o homem que você é pra mim e pra todos nós, principalmente para nossos filhos. Um pai exemplar, um marido maravilhoso, dedicado e que hoje vive apenas para nossa casa e seu trabalho. Peço ao nosso Deus que ele te dê todos dias, saúde, livramento, sabedoria, paciência, paz… E que você seja sempre esse homem comprometido com tudo que faz, mas acima de tudo comprometido com nossa família. Feliz aniversário meu amor, que eu possa contemplar todo ano essa data ao seu lado. Deus te abençoe. Te amo".

O bolo de casamento de Eduardo Costa e Mariana

O cantor sertanejo Eduardo Costase casou em uma cerimônia religiosa com a empresáriaMariana Polastreli no final da tarde do dia 8 de abril em uma fazenda. O casamento ao ar livre contou com uma festa com decoração luxuosa e o bolo de casamento chamou a atenção.

Os noivos optaram por um bolo de casamento todo branco e com quatro andares. O doce foi decorado com flores brancas e folhagens, combinando com a mesa dos doces ao redor, que também contava com grandes arranjos de flores.

Nas redes sociais, as equipes dos recém-casados mostraram os detalhes da decoração da mesa dos doces e do espaço da festa. A cerimônia de casamento religiosa aconteceu ao ar livre e poucos dias após a união civil do casal, que foi em uma celebração intimista ao longo da semana.