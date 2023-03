Paula Fernandes faz rara aparição com o namorado empresário

Paula Fernandes aproveita festa de filho de cantor sertanejo ao lado do namorado milionário, Rony Cecconello

A cantora Paula Fernandes curtiu uma noitada ao lado do namorado, o empresário milionário Rony Cecconello, na última quinta-feira, 30. Os dois marcaram presença na festa de aniversário do jovem Enrico Lima, filho do cantor sertanejo Chitãozinho.

Os dois fizeram uma rara aparição em público juntos, já que preferem manter o romance longe dos holofotes. No evento, eles apareceram deslumbrantes com looks pretos e de couro ao prestigiarem a festa, que teve o tema de Halloween.

Vale lembrar que Paula e Rony estão juntos desde 2019. Ele é dono de três empresas na cidade de São Paulo nos ramos de laboratórios e empreendimentos imobiliários, e tem uma fortuna milionária.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Corpo sarado de Paula Fernandes

A cantora Paula Fernandes esbanjou boa forma na rede social ao compartilhar uma selfie no espelho da academia. Cheia de estilo, a famosa foi queimar umas calorias no local. No registro publicado pela artista, ela apareceu deslumbrante usando um conjuntinho branco bem colado ao corpo. Dona de curvas esculturais, ela mostrou que está bem sarada ao ostentar seu abdômen marcado enquanto empinava o corpo para o clique do momento fitness.

Aparência de Paula Fernandes vira assunto na web

A cantora Paula Fernandes surpreendeu os fãs ao aparecer em uma foto ao lado do cantor Samuel Rosa, mas o que chamou a atenção foi a sua aparência. Os fãs questionaram supostas mudanças no rosto da artista.

"O que aconteceu com a beleza dela?", "O que aconteceu com a cara da Paula Fernandes? Parece uma boneca de cera", "Não precisava cirurgia no rosto ficou estranha", "A Paula Fernandes virou a moça virtual do Magalu", "O que houve com você @paulafernandes? Era tão bonita", disseram.