Paula Fernandes choca fãs ao surgir bem diferente em foto: ''Era tão bonita''

Cantora Paula Fernandes posa ao lado de Samuel Rosa, vocalista do Skank, e surpreende a web por mudança na aparência

A cantora Paula Fernandes (38) deixou os perplexos ao aparecer muito diferente em clique publicado em seu feed no Instagram na terça-feira, 28.

Na foto, a artista surgiu ao lado de Samuel Rosa (56), vocalista do Skank, no show de despedida da banda que aconteceu no Mineirão. No entanto, a famosa chamou atenção pela mudança em seu rosto e os seguidores não deixaram o detalhe passar despercebido.

"Registro de um dia pra nunca mais esquecer. Vocês deixaram um legado de hits difícil de alcançar @skankoficial. Que bom ter o privilégio de assistir a este espetáculo de som e poesia, diante de uma multidão que lotou o Mineirão. Obrigada pela recepção carinhosa @samuelrosaoficial", escreveu Paula ao legendar a postagem.

"O que aconteceu com a beleza dela?", "O que aconteceu com a cara da Paula Fernandes? Parece uma boneca de cera", "Não precisava cirurgia no rosto ficou estranha", "A Paula Fernandes virou a moça virtual do Magalu", "O que houve com você @paulafernandes? Era tão bonita", disseram.

Alguns internautas ainda destacaram a semelhança de Samuel Rosa com o apresentador Serginho Groisman (72). "Eu jurava que era o Serginho Groissman", "É irmão mais novo do Serginho Groisman", comentaram.

Vale lembrar que não é a primeira vez que criticam a aparência de Paula Fernandes. Recentemente, os fãs ficaram incomodados com transformação.

Confira a foto de Paula Fernandes ao lado de Samuel Rosa:

Paula Fernandes posa com a mãe e confunde fãs

Beleza vem de berço! Recentemente, a cantora Paula Fernandes deixou os seguidores boquiabertos ao publicar um clique raro ao lado da mãe. Contudo, o que chamou atenção foi a beleza e a pouca idade da mãe da sertaneja, Dulce Souza, de 56 anos. No clique, mãe e filha esbanjaram beleza. "Tarde especial com a minha mamãezinha linda”, declarou a artista na legenda da publicação.

