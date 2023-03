Paula Fernandes surge muito diferente em fotos e assusta fãs: "O que aconteceu?"

Paula Fernandes surge muito diferente nas redes sociais; fãs pediram para ela reverter os procedimentos

A cantora Paula Fernandes assustou os fãs nas redes sociais ao aparecer em fotos e vídeos com o rosto bem diferente do que costumava mostrar. Considerada uma das mais belas mulheres da música sertaneja, ela surgiu com a feição diferente.

Nas fotos, a cantora posou com o rosto mais fino e com uma leve marquinha no queixo. Ela também aparece com as bochechas bem rosadas. Seguidores ficaram incomodados com a mudança e deixaram mensagens.

"Nossa acabou com o rosto com essa harmonização, realmente as pessoas estão perdendo o bom senso", disse um. "Nossa tá muito diferente! O que fez no rosto?", questionou outro. "Gente ela era tão bonita!! Estão mexendo muito no rosto dela", afirmou outro.

Até o momento, Paula Fernandes não se pronunciou sobre uma possível mudança no rosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

JÁ FOI MUITO CRITICADA

Paula Fernandes (38) precisou lidar com tudo de bom e de ruim que a fama trouxe. Em conversa com o PodCaras, ela relembrou uma fase em que surgiam muitos boatos e notícias falsas sobre sua vida pessoal e comportamento, e revela como lida com isso atualmente. "[Hoje] já amadureci. Teve uma época que estava demais, nossa."

"Era fake news todos os dias. Ou era que eu tinha tirado costela, ou que eu estava tomando banho só com água mineral, ou que eu era careca", relembra a cantora, dona de sucessos sertanejos como Pássaro de Fogo e Quero Ser Pra Você.

Para ela, isso aumentou junto ao seu sucesso. "É muito doido, quando o artista fica grande demais, cada um inventa uma coisa. Uma das últimas foi que eu estava pedindo cama de casal no meu camarim. Olha para mim! Eu tenho cara de quem pediria uma cama em camarim?", questiona.