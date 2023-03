Paula Fernandes surge em clique raro com a mãe e confunde fãs: “Irmã mais velha?”

Mãe de Paula Fernandes, Dulce Souza posa ao lado da filha e rouba a cena por sua jovialidade; Veja

Beleza vem de berço! Na noite da última quarta-feira, 01, a cantora Paula Fernandes (38), deixou os seguidores boquiabertos ao publicar um clique raro ao lado da mãe.

Contudo, o que chamou atenção foi a beleza e a pouca idade da mãe da sertaneja, Dulce Souza,de 56 anos. No clique mãe e filha esbanjaram beleza ao posarem lado a lado. "Tarde especial com a minha mamãezinha linda”, declarou a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs aproveitaram para elogiar a beleza dupla."Se eu não soubesse que são mãe e filha, e alguém falasse que eram irmãs eu acreditaria. Lindas", falou uma seguidora. "Parece irmã mais velha!", disse outra. "Ôôh linda mesmo! Você teve a quem puxar!", comentou uma terceira.

Ainda nas últimas semanas, Paula Fernandes esbanjou boa forma ao compartilhar uma selfie no espelho da academia.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PAULA FERNANDES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

FESTA!

A cantora Paula Fernandes compartilhou diversos cliques em suas redes sociais para celebrar o aniversário do namorado, o empresário Rony Cecconello, que completou mais um ano de vida na última semana.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Paula e o amado aparecem abraçados."Hoje é dia de celebrar a vida do meu amor. Que Deus te cubra de bençãos e saúde. Que possamos juntos ter uma vida de paz e harmonia ao lado dos amigos e nossa família. Feliz aniversario!!!! Te amo. #niverdorony", declarou a sertaneja.