De look fitness branco, Paula Fernandes empina corpo sarado na academia e choca

Cantora Paula Fernandes chamou a atenção ao exibir barriga treinada em roupa de ginástica

A cantora Paula Fernandes (38) esbanjou boa forma na rede social nesta quinta-feira, 23, ao compartilhar uma selfie no espelho da academia. Cheia de estilo, a famosa foi queimar umas calorias no local.

No registro publicado pela artista sertaneja, ela apareceu deslumbrante usando um conjuntinho branco bem colado ao corpo. Dona de curvas esculturais, ela mostrou que está com bem sarada.

De barriga de fora, Paula Fernandes ostentou seu abdômen marcado enquanto empinava o corpo para o clique do momento fitness.

Veja a foto de Paula Fernandes na academia:

Paula Fernandes enfrentou onda de fake news

Paula Fernandes precisou lidar com tudo de bom e de ruim que a fama trouxe. Em conversa com o PodCaras, ela relembrou uma fase em que surgiam muitos boatos e notícias falsas sobre sua vida pessoal e comportamento, e revela como lida com isso atualmente. "[Hoje] já amadureci. Teve uma época que estava demais, nossa."

"Era fake news todos os dias. Ou era que eu tinha tirado costela, ou que eu estava tomando banho só com água mineral, ou que eu era careca", relembra a cantora.

Para ela, isso aumentou junto ao seu sucesso. "É muito doido, quando o artista fica grande demais, cada um inventa uma coisa. Uma das últimas foi que eu estava pedindo cama de casal no meu camarim. Olha para mim! Eu tenho cara de quem pediria uma cama em camarim?", questiona.

Ela comenta que, em algumas vezes, decidiu rebater e negar os boatos para que muitos não começassem a acreditar. "Nesse ano, eu respondi, estava demais. São coisas que viram mitos, repetidos uma vez, duas, três... o povo acredita. Daqui a pouco, eu vou começar a acreditar também", acrescenta.

Ela lembrou um boato de que acreditaria que o modo como cruzou as pernas diante de Roberto Carlos teria mudado sua vida. Em agosto do ano passado, ela se irritou com a ideia, que hoje classifica como machista, e rebateu nas redes sociais, com um vídeo.

"Vocês já puderam perceber que eu sempre evitei confusão, eu nunca fui de participar de bate-boca, de debate publicamente, principalmente em rede social. E esses dias eu ando muito reflexiva, e eu acho que chegou o momento que eu tenho que me posicionar, não como pessoa pública, não como cantora e compositora que eu sou, mas sim e principalmente como mulher", disse, na época.