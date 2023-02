Namorada do filho de Faustão mostra festa de aniversário do amado

Filho de Faustão, João Guilherme Silva, deu festão para comemorar a chegada de seus 19 anos e Schynaider Moura mostrou a comemoração

Nos últimos dias, o filho de Faustão (72), João Guilherme Silva, completou 19 anos e aproveitou este sábado, 04, para comemorar a data com uma festa em clima de Carnaval. A namorada dele, Schynaider Moura (34), mostrou um pouco como foi o evento.

Em seus stories, a modelo compartilhou alguns vídeos do momento da celebração e revelou um pouco da intimidade da família de Faustão, que raramente exibe sua vida íntima.

Com uma saia dourada brilhante, Schynaider Moura brilhou na festa ao lado de João Guilherme Silva, que teve seu rosto estampado nas camisetas dos convidados e na bandeira da escola de samba que tocou para os convidados.

Além de publicar foto com o aniversariante, a modelo ainda publicou vídeos, que mostraram o apresentador da Band e a filha mais velha dele, Lara Silva (24), curtindo o momento descontraído com muita música.

Por fim, a loira postou uma selfie no espelho com suas três filhas, frutos do casamento que teve com o empresário Mário Bernardo Garnero: Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie.

Veja as fotos:

Schynaider Moura e João Guilherme Silva - Foto: Reprodução/Instagram

Faustão de camisa azul e a filha, Lara Silva, de colete bege - Foto: Reprodução/Instagram

Schynaider Moura com as filhas - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Faustão surge em clique raro com a cunhada durante viagem

A filha mais velha de Faustão, Lara Silva, surgiu em um clique raro ao lado de sua cunhada, Schynaider Moura. A foto foi feita durante a viagem que fizeram no fim de ano para uma ilha no Caribe.

No registro, a loira apareceu usando um vestido dourado, enquanto a filha do apresentador da Band, muito discreta com sua vida pessoal, surgiu deslumbrante em um vestido longo de cor branca. Segurando uma bolsa, Lara Silva protagonizou o clique com a cunhada encostada nela e não exibindo muito o rosto.