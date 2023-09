Lore Improta e Léo Santana comemoram aniversário da filha com festão

Liz, filha de Lore Improta e Léo Santana, comemorou o aniversário de dois anos com uma festa luxuosa

Lorena Improtae Léo Santanapreparam um festão para comemorar o aniversário da filha. Nesta terça-feira, 26, Liz completou dois anos de vida, e ganhou uma festa temática, que aconteceu em Salvador, na Bahia, para comemorar a data especial.

No feed do Instagram, a dançarina compartilhou algumas fotos mostrando a decoração da celebração, com a temática Disney. O evento contou com a presença dos personagens Mickey e Minnie, além de muitos balões.

Para a festa, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido branco e um tênis, já os papais optara por um look todo preto. "Trouxemos a Disney até Lilica, estamos vivendo um sonho! Te amamos, filha!!!", disse Lore na legenda da publicação.

Mais cedo, a dançarina postou um vídeo mostrando Liz carregando um balão dourado no formato do número dois, e escreveu uma linda homenagem. "Hoje é o dia da nossa felicidade, 2 aninhos do amor das nossas vidas. Liz tem um jeito único de fazer nossos dias felizes, ela chegou e trouxe transformação e muito amor, é o nosso coração fora do peito, nossa bênção e promessa de Deus! Que Ele continue te iluminando com tudo de mais lindo sempre. Parabéns, filha! Te amamos", escreveu a mulher de Léo Santana.

Confira as fotos da festa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta revela como Leo Santana ajuda na criação de filha

A influenciadora Lore Improta, esposa de Léo Santana, aos poucos tem se acostumado com a realidade de ficar longe da filha, Liz, para poder trabalhar. Acompanhando de perto a Semana de Moda de Milão, na Itália, a dançarina contou à CARAS Brasil como acertou com o maridão para conseguir cuidar da herdeira.

"Eu e Leo organizamos nossas agendas para ele estar com a Liz nesses dias que estou fora. Também temos nossa rede de apoio, a minha família e do Leo, que amam ficar com Liz e depois não querem mais soltar ela (risos)", disse. Confira a entrevista completa!