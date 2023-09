Lore Improta celebra o aniversário de dois anos da filha Liz: “Nossa felicidade”

A influenciadora Lore Improta celebrou o aniversário de dois anos da filha Liz, fruto do seu casamento com o cantor Léo Santana

Nesta terça-feira, 26, Lore Improta encantou seus seguidores ao fazer uma postagem em seu Instagram celebrando uma data muito especial! A filha da dançarina e influenciadora, Liz, completou 2 aninhos de vida!

A pequena, que é fruto do casamento de Lore com o cantor Léo Santana, surgiu esbanjando fofura em um vídeo que aparecia com um vestido branco e carregando um balão dourado no formato do número dois.

Na legenda da postagem, a mamãe coruja escreveu uma linda homenagem para a filha: “Hoje é o dia da nossa felicidade, 2 aninhos do amor das nossas vidas. Liz tem um jeito único de fazer nossos dias felizes, ela chegou e trouxe transformação e muito amor, é o nosso coração fora do peito, nossa bênção e promessa de Deus! Que Ele continue te iluminando com tudo de mais lindo sempre. Parabéns, filha! Te amamos”.

Nos comentários, o papai Léo Santana comentou: “Que vídeo mais lindo”. A dançarina e esposa da cantora Ludmilla, Brunna Gonçalves declarou: “Ah que fofa Lilica! Feliz aniversário princesa! Misericórdia meu útero até coçou”. E o apresentador do Caldeirão, Marcos Mion escreveu: “Viva Liz!”.

A cantora Preta Gil também deixou uma declaração especial para a aniversariante: “Tia Preta ama, parabéns mamãe e papai e toda a família por essa bênção”. Ivete Sangalo, que já rasgou elogios à Lore durante um show, desejou: “Preciosa demais! Viva essa luz da vida”. E a atriz Regina Casé comentou: “Parabéns pra essa riqueza que tem uma mãe, um pai e um dindo que eu adoro”.

Os seguidores de Lore também adoraram o vídeo e deixaram mensagens especiais para Liz nos comentários da postagem! “Vou morrer de amores! Parabéns Lilica”, escreveu uma fã. Outra seguidora escreveu: “Lindeza! Chegou e irradia a todos com sua felicidade! Parabéns princesa! Muitos aninhos de vida e saúde”. Uma admiradora declarou: “A criança mais linda dessa Instagram, amamos sem conhecer! Feliz aniversário Liz, você é luz”.

“Mêsversário”!

Nesta segunda-feira, 25, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou algumas fotos mostrando mais detalhes da festinha da filha Maria Flor. A menina completou 11 meses de vida, fazendo esse, o último "mêsversário" da segunda filha de Virginia e Zé Felipe.

“Ontem foi dia de comemorar os 11 mesinhos da Florzinha e também despedir dos mêsversários, pois em menos de 1 mês ela completará 1 ano de vida, com a bênção de Deus! Dizem que ela vai deixar de ser bebê, mas eu pensei que isso só iria acontecer quando ela completasse 15 anos, não é para isso que serve o Debut [Baile de debutante]? Enfim, foi tudo maravilhosa, grata a Deus pela minha vida, pela minha família e amigos”, escreveu a mãe coruja na legenda da postagem.