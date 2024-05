Lívia Andrade mostra festa de aniversário que fez para o namorado nos EUA

Em casa nos EUA, Lívia Andrade mostra como festejou o aniversário de 50 anos de seu namorado, Marcos Araújo, de maneira especial

A apresentadora Lívia Andrade comemorou o aniversário de 50 anos de seu namorado, o empresário Marcos Araújo, com várias refeições especiais. Nesta terça-feira, 21, a famosa compartilhou vídeos exibindo as comidas feitas por uma chefe para a data e chamou a atenção.

Hospedada em uma casa nos EUA com ele, a loira logo de manhã o surpreendeu com um café da manhã completo e com tema de Mickey. Mas, a celebração não ficou apenas no tema, porque a artista surpreendeu o companheiro com a presença do personagem para parabenizá-lo.

Além desse banquete outro foi montado na parte da noite para comemorarem o aniversário em grande estilo. Lívia Andrade então exibiu a mesa de pratos e doces que foi montada na área externa da mansão.

"Hoje teve café da manhã especial de aniversário com o Mickey. Parabéns Marcos a primeira vez a gente nunca esquece kkkkkkkkk PARABÉNS! Te amo, Viva, brinque, cante e comemore muito", desejou ela para o amado.

É bom lembrar que eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. O casl faz raras aparições junto em público, mas costuma fazer muitas viagens junto ao longo do ano. A famosa e o empresário milionário começaram a namorar em 2021.

Antes de viajar, Lívia Andrade não deixou de fazer suas doações para o Rio Grande do Sul. Empenhada em ajudar os gaúchos, a famosa lotou aviões com mantimentos e um deles ela até levou pessoalmente ao sul.

Veja como foi o aniversário do namorado de Lívia Andrade:

Mãe de Lívia Andrade surge em fotos raras com a filha

A mãe de Lívia Andrade teve um Dia das Mães especial no domingo, 12, ao passar a data ao lado da filha enquanto ela trabalhava no Domingão Com o Huck ao vivo. Em sua rede social, a loira mostrou como foi a passagem dela pelos bastidores da atração comandada por Luciano Huck.

Produzidas, a ex-SBT e a mãe fizeram várias fotos ainda no camarim da Globo. A famosa então aproveitou os registros para enaltecer a mulher que lhe deu a vida e sua força. Claro que os cliques raros renderam vários elogios para a dupla e os seguidores não deixaram de notar a beleza dela. Veja fotos do momento.