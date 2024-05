Lívia Andrade leva doações pessoalmente em avião particular

Com avião particular lotado de mantimentos e outros itens, Lívia Andrade leva doações ao Rio Grande do Sul; apresentadora gravou o que viu por lá

A apresentadora Lívia Andrade levou suas doações pessoalmente para o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 08, a famosa mostrou em sua rede social que pegou um avião particular para levar mantimentos, remédios e outras coisas mais para os desabrigados.

Primeiramente, a famosa parou em Canoas para levar os itens e falou que é necessário levar nota fiscal para os medicamentos. Em seguida, ela foi para Itapema, em Santa Catarina, e foi mostrando durante o voo como os locais estão alagados e o tempo fechado.

A integrante do Domingão Com o Huck se gravou nos locais onde estão recebendo as doações e falou sobre a importância de cada um ajudar com o que pode. A loira ainda ressaltou que muitas crianças estão precisando de leite e leite sem lactose por conta de alergias.

"Rio Grande do Sul , uma das piores tragédias do país! Não é hora de rivalidade, politicagem, não é hora de separar. A união faz a força e a diferença. Menos kikiki e mais atitude por favor! Tenham amigos por perto que são parceiros para todas as horas! ESSA É A HORA, TODOS JUNTOS! PARABÉNS AOS VOLUNTÁRIOS VERDADEIROS HERÓIS QUE NÃO USAM CAPAS. Continuem ajudando", escreveu ao postar os vídeos resumindo um pouco de sua visita ao local.

Outros famosos foram até o Rio Grande do Sul. O campeão do BBB 24Davi está lá como voluntário e arrecando doações para comprar os itens necessários. Assim como ele outros ex-BBBs se deslocaram para o estado. As médicas Amanda, Thelma, Marcela foram para lá ajudar com seu conhecimento em hospitais. As profissionais de saúde pedem doações de medicamentos e falam como as pessoas podem ajudar para a compra de materiais.

Veja as doações de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Felipe Neto mostra purificadores no Rio Grande do Sul após arrecador R$ 4,8 milhões

O youtuber Felipe Neto mostrou que os purificadores chegaram ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 08, após arrecadar quase R$ 5 milhões na internet com seu público. Com a quantia, ele conseguiu comprar 220 unidades que foram transportadas até o Sul por um avião da FAB.

Ao chegarem ao local, eles já foram testados e impressionaram ao transformarem água completamente suja em potável para beber. A esposa do presidente Lula, Janja, estava no local e falou sobre os objetos conseguirem fazer mais de 50 mil litros por dia. Veja mais aqui.