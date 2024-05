Felipe Neto mostra purificadores no RS: '1 milhão de litros por dia'

Após arrecadar quase R$ 5 milhões para purificadores, Felipe Neto mostra filtração de água suja e impressiona com resultados de boa ação

O youtuber Felipe Neto mostrou que os purificadores chegaram ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 08, após arrecadar quase R$ 5 milhões na internet com seu público. Com a quantia, ele conseguiu comprar 220 unidades que foram transportadas até o Sul por um avião da FAB.

Ao chegarem ao local, eles já foram testados e impressionaram ao transformarem água completamente suja em potável para beber. A esposa do presidente Lula, Janja, estava no local e falou sobre os objetos conseguirem fazer mais de 50 mil litros por dia.

"Cada um dos 220 purificadores que levamos hoje ao RS consegue produzir 50 mil litros de água potável a partir de água suja: são mais de 1 milhão de litros por dia. A doação só foi possível devido à parceria com ⁦ @felipeneto⁩ e ⁦@edinhosilva⁩, prefeito de Araraquara", falou a primeira dama sobre a grande utilidade da doação.

Felipe Neto também postou um vídeo em sua rede social para mostrar a funcionalidade dos objetos. "Os purificadores estão sendo instalados e a Defesa Civil está ensinando os locais a como operar. Muito muito muito feliz. Olhem o resultado disso", comoveu com a boa ação feita a partir de sua iniciativa.

FUNCIONANDO!!!



Os purificadores estão sendo instalados e a Defesa Civil está ensinando os locais a como operar.



Felipe Neto arrecada R$ 4,8 milhões e mostra compra em avião da FAB

O youtuber Felipe Neto conseguiu bater sua meta em arrecadações de dinheiro e bateu a marca de R$ 4,8 milhões para comprar os purificadores de água. Após comprar 90 mil litros de água para os gaúchos, o influenciador ressaltou a importância de adquirir os aparelhos para filtrarem o líquido que está faltando no local.

Segundo o empresário, cada purificador custou R$ 18 mil mais o custo do filtro de linha de R$ 2 mil e mais R$ 2 mil do kit de manutenção, totalizando os R$ 22 mil. "Não houve desconto na compra em quantidade para este tipo de produto", explicou.