Larissa Manoela surge deslumbrante em casamento: "Dia mais feliz da minha vida"

Larissa Manoela surge deslumbrante ao lado do noivo, os dois foram padrinhos de um casamento

A atriz Larissa Manoela encantou os fãs e seguidores ao aparecer deslumbrante em um casamento realizado na noite deste sábado, 15. Nas redes sociais, ela apareceu com um look espetacular ao lado do noivo, André Luiz Frambach.

Nas fotos, a atriz surge com um vestido sem alças em tom verde bem intenso. Com o colo à mostra, a bela impressionou os fãs com sua beleza, estilo e elegância. Quem compartilhou as fotos foi o ator que comemorou o momento.

"Sem dúvida ontem foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver um casamento já é lindo e emocionante. Ver o casamento de um irmão meu, que me viu nascendo, e de certa forma ser um dos “responsáveis” por esse encontro faz tudo ser mais emocionante ainda", disse ele.

O galã também ficou encantado com a primeira vez que entrou na igreja com Larissa Manoela. "Poder entrar pela primeira vez no altar com meu sorvetinho, minha vida, o amor da/pra minha vida como padrinhos(ainda) faz a gente só ter mais vontade e ansiedade ainda de finalmente termos esse nosso momento que é um grande sonho nosso", escreveu ele.

Larissa Manoela e André Luiz Frambachestão juntos desde 2022 quando engataram o namoro e assumiram o romance para os fãs. Nos últimos tempos, a atriz tem enfrentado problemas familiares e está cada dia mais próxima do noivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

Beleza rara

A atriz Larissa Manoela surpreendeu seus seguidores com uma publicação em suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 11. A noiva do ator André Luiz Frambach abriu um álbum de fotos de sua semana, mas um clique em específico roubou a cena. É que a artista dispensou a maquiagem e esbanjou sua beleza natural em uma selfie.

A jovem, que tem apenas 22 anos, provou que colágeno é o que não falta! De cara lavada, Larissa exibe sua pele sem qualquer detalhe, mancha ou linha expressão enquanto faz biquinho no registro. Na sequência, a atriz adicionou diversos outros cliques em que aparece ao natural acompanhada de familiares e amigos.