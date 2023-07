Larissa Manoela surge sem maquiagem e impressiona web: “Como consegue?”

De cara lavada, Larissa Manoela dispensa maquiagem e impressiona seguidores ao exibir beleza natural

A atriz Larissa Manoela surpreendeu seus seguidores com uma publicação em suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 11. A noiva do ator André Luiz Frambach abriu um álbum de fotos de sua semana, mas um clique em específico roubou a cena. É que a artista dispensou a maquiagem e esbanjou sua beleza natural em uma selfie.

A jovem, que tem apenas 22 anos, provou que colágeno é o que não falta! De cara lavada, Larissa exibe sua pele sem qualquer detalhe, mancha ou linha expressão enquanto faz biquinho no registro. Na sequência, a atriz adicionou diversos outros cliques em que aparece ao natural acompanhada de familiares e amigos.

“Esse negócio de dump é legalzinho, né? Oh uns momentos da minha semana que passou”, a atriz, que deu a vida a eterna ‘Maria Joaquina’ na novela do SBT ‘Carrossel’, legendou o álbum de fotos e ganhou elogios do noivo: “Você é linda em todas as fotos, incrível em todas as situações! Per(feita) pra mim", André Luiz se derreteu.

Os seguidores também ficaram impressionados com o clique sem maquiagem e exaltaram a beleza natural da atriz nos comentários: “Gente, estou chocada com tanta beleza”, disparou uma admiradora. “Como consegue ser tão perfeita?”, perguntou outra fã. “Eu só queria essa sua pele perfeita”, elogiou uma terceira.

Vale lembrar que recentemente, a atriz assumiu a liderança de sua própria carreira e decidiu por conta própria não renovar seu contrato com a Globo para focar em outros projetos.

Larissa Manoela curte festa com o noivo:

Após dar uma declaração polêmica sobre o rompimento com a família, a atriz Larissa Manoela marcou presença no último final de semana na festa junina de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Ao lado do noivo, o ator André Luiz Frambach, que atuou com a anfitriã na novela das sete "Cara e Coragem", a ex-SBT surgiu radiante curtindo o momento.