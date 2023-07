Após declaração polêmica, Larissa Manoela curte festa com o noivo: 'Feliz'

Larissa Manoela curte festa junina de Paolla Oliveira ao lado do noivo e surge plena após polêmica recente

A atriz Larissa Manoela marcou presença no último final de semana na festa junina de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Ao lado do noivo, o ator André Luiz Frambach, que atuou com a anfitriã na novela das sete Cara e Coragem, a ex-SBT surgiu radiante curtindo o momento.

Após ter seu nome muito falado na última semana depois de uma declaração "polêmica" sobre sua vida pessoal e família, a famosa apareceu cheia de estilo e muito contente aproveitando a festa especial de Paolla Oliveira.

"São João tá feliz que mesmo sendo JULINA a gente curtiu uma festa deliciosa neh meu noivo? Agradecimento especial aos anfitriões da noite Paolla Oliveira e Diogo Nogueira.QUE NOITE DIVERTIDA E ESPECIAL", falou ela sobre o evento na casa da global e do cantor, no Rio de Janeiro.

"Gata garota até em cima desse touro. Uma honra ter o astral de vocês aqui com gente! Quero mais", escreveu Paolla Oliveira nos comentários. Os internautas também deixaram recado para Larissa. "Lindíssima", elogiaram. "Seu sorriso me faz tão bem", falaram outros.

Na última semana, Larissa Manoel se envolveu em uma polêmica após fazer uma declaração sobre sua família atual. A relação entre ela e a mãe, Silvana Taques, está estremecida há meses. A atriz decidiu romper a parceria profissional com a mãe, que não teria reagido bem. As duas não estão sequer se seguindo nas redes sociais.

A DECLARAÇÃO

A atriz Larissa Manoela se pronunciou com sinceridade ao ser questionada sobre a relação com a família. Recentemente, ela rompeu relações com a mãe, Silvana Taques, o que deixou os fãs preocupados. No passado, as duas eram inseparáveis.

Em uma entrevista que será exibida pelo Fofocalizando nesta quinta-feira, 6, ela foi questionada sobre a relação com a família. De maneira sincera e transparente, a atriz esclareceu que agora tem "uma nova família".

“Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, afirmou durante a entrevista para o repórter Fofoquito.